Tra i concorrenti al Grande Fratello, Tommaso Franchi vola in Spagna dove lo attende la réunion con Maica Benedicto, che non fa mistero di essere interessata a lui. La promessa del gieffino é, così, destinata a compiersi. Si accende, intanto, il “triangolo” con la reazione dell’altra “pretendente” dell’italiano, Maria Vittoria Minghetti: quest’ultima, dalla Casa più spiata in Italia, non lesina delle dichiarazioni sul preannunciato incontro.

Grande fratello, Tommaso Franchi é conteso tra Maica Benedicto e Maria Vittoria Minghetti

Dopo aver avviato una frequentazione intima con Maria Vittoria Minghetti, per poi non disdegnare le avances di Maica Benedicto tra le mura di Grande fratello, Tommaso Franchi vola a Madrid per la Réunion prevista con la spagnola. I due si erano promessi di rivedersi dopo il soggiorno temporaneo – durato per alcuni giorni al Grande fratello – della gieffina di Gran Hermano.

E alla nuova puntata del gioco italiano, trasmessa il 4 novembre, Tommaso Franchi apprende al GF di essere atteso per un ingresso nella Casa iberica, dove è in gioco la gieffina spagnola. Fuori dalle mura della Casa più spiata in Italia, prima di raggiungere Maica Benedicto, l’italiano si palesa al settimo cielo.

Tommaso è felice, all’idea di mantenere la promessa fatta alla “pretendente”. “Sono sicuro che fuori dal Gran Hermano e il Grande fratello, ci rivedremo, te lo prometto”, assicurava lui alla spagnola, in un recente collegamento dalla Casa italiana con Madrid, prima del viaggio verso la Spagna.

In settimana Tommaso si è collegato direttamente con la Spagna per salutare Maica 🥰 #GrandeFratello pic.twitter.com/RiFs161qn3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024

La reaction di Tommaso alla notizia del viaggio verso il Gran Hermano

“Sono un po’ emozionato, è un’esperienza unica, bellissima e non me l’aspettavo davvero – dichiara intanto il gieffino, prima dell’accesso nella Casa di Madrid.

È un sogno. Un saluto a tutti, alla mia famiglia, a nonna, a Siena. Andiamo in Spagna, proviamo a imparare un po’ di spagnolo e quando torno vi racconto un po’ di cose”.

E il momento dell’incontro tanto atteso – trasmesso con la puntata del 5 novembre di Gran Hermano – è dalle emozioni al cardiopalmo. “Sono sotto shock perché non me l’aspettavo. L’universo mi ha mandato un segnale -dichiara Maica, prima dell’abbraccio con Tommaso-. Sono felicissima e anche un po’ agitata, tutto questo è così incredibile“. L’italiano è al settimo cielo per la réunion e con la Benedicto condivide anche un retroscena di vita intimo: “Pensa che erano dieci anni che non prendevo un aereo e ora l’ho ripreso per venire qui da te. Il Gran Hermano è incredibile, ci ha fatto un bel regalo“.

Maria Vittoria Minghetti é “terza incomoda”, tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto?

Intanto, si accende il “triangolo” nel cross-over del reality tra le versioni spagnola e italiana. Virali nel web, oltre a quelle del volo di Tommaso diretto al Gran Hermano, sono non a caso le immagini della reazione di Maria Vittoria Minghetti alla notizia dell’incontro in terra spagnola.

“Non sono gelosa, non siamo fidanzati – fa sapere dal suo canto l’altra “pretendente” di Tommaso, mentre per i più tra i telespettatori attivi sui social Maica si direbbe la sua “rivale in amore”-, buon per lui. Sono felice che sia andato in Spagna. Se vuole divertirsi ben venga“.

E una domanda sorge ora spontanea. Che la réunion di Tommaso e Maica possa spingere l’italiano a chiudere il “triangolo”, con una scelta tra la spagnola e Maria Vittoria? Staremo a vedere quali sorti attendono i tre gieffini, nel gioco internazionale di Mediaset.