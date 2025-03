Si avvicina la finale di Grande Fratello e, nell’attesa generale per la fatidica puntata di fine reality, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato spiazzano i fan mostrandosi ora più che mai lontani, complice l’avvicinamento del modello a Chiara Cainelli.

Grande Fratello – sale l’attesa generale, prima della finale

La finale del Grande Fratello, tanto attesa da parte dei telespettatori, é prevista con la messa in onda sulle reti TV e streaming Mediaset per la prima serata di lunedì 31 marzo. La puntata finale del gioco di Canale 5 precederà quella di inizio per il nuovo reality sulle reti di casa Mediaset, The Couple, format condotto da Ilary Blasi. Sui profili ufficiali via social del GF, intanto, é stata lanciata la comunicazione che spiega il motivo per cui, in vista della diretta finale, la produzione ha concesso ad alcuni tra i gieffini concorrenti di poter uscire fuori dal contesto del gioco.

Ai veterani del reality show é stato permesso di trascorrere una giornata all’insegna del relax en plein air, dopo mesi di reclusione vissuti nella Casa più spiata d’Italia.

Mattia Fumagalli, Federico Chimirri e Maria Teresa Ruta sono gli unici ad essere rimasti tra le mura della Casa, perché entrati solo di recente a fare parte del cast dei concorrenti di Grande Fratello. Nel frattempo, intanto, tra i telespettatori cresce il sentiment di preoccupazione generale nel timore che sia vicina la rottura certa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo le ultime incomprensioni sfociate in una grave crisi d’amore tra loro, con atteggiamenti ritenuti dal pubblico così come da conduttore Alfonso Signorini, fuori dalle righe, da parte del modello verso l’ex ballerina di Amici.

Shaila e Lorenzo non sono destinati al ricongiungimento?

Complice dell’allontanamento tra i due giovani giunti alla rottura, sarebbe a detta di una fazione del pubblico sui social, la presenza nella Casa di Chiara Cainelli, che appare sempre più vicina a Lorenzo e potrebbe in qualche modo rivelarsi la nuova fiamma sostituta della Gatta, nel cuore di Spolverato.

Che la coppia veterana del GF non sia destinata a ricongiungersi? Nel frattempo, i diretti interessati non lesinano dichiarazioni sul loro sentiment, mentre si fa sempre più vicina la finale del GF.

“Riconosco i miei sbagli e li so- fa sapere il modello, dal suo canto- così come penso che lei abbia sbagliato e lo sappia. Si tratta di ascolto e di rispetto dei miei spazi. Il sentimento c’è, ma è il momento di respirare. So che doveva finire in qualche modo. Mi va di chiamarlo punto e virgola, perché io me la porto nel cuore, me la porterò nel cuore. Lei resta la cosa più bella di questa mia esperienza al Grande Fratello“.

“Sono sul baratro – dichiara invece dal suo canto la Gatta, alludendo alla love-story ormai finita con Spolverato. Perché c’è anche la strada di un amore forte, ma è forte anche la paura e uno può decidere di lasciar andare per sempre. La verità è che io mi voglio bene e adesso voglio iniziare a volermi bene davvero e se mi voglio bene io potrò voler bene anche ad un altro in maniera incondizionata. Se è finita? Sì purtroppo è la fine di qualcosa di bello, di una storia bellissima, la fine e spero che possa essere un punto per il momento. Mi dispiace, ma io voglio essere coerente con me stessa e con quello che ci siamo detti io e lui“.