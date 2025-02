Stefania Orlando lascia la casa di Grande Fratello, e a rivelarlo é un comunicato-lampo divulgato dalla produzione del reality show in onda sulle reti Mediaset TV e streaming.

Grande Fratello – Stefania Orlando lascia i compagni di gioco e la Casa di Cinecittà!

Stefania Orlando, tra i protagonisti più discussi nel cast di Grande Fratello, ha lasciato al Casa del reality di Cinecittà. A rivelarlo é ora la pagina attiva sui social del GF, nelle ore che seguono la nuova puntata del reality andata in onda sulle reti TV e streaming di Mediaset, in un comunicato ufficiale che giunge online come un fulmine a ciel sereno per i telespettatori:

“Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello“, fa sapere nel dettaglio il comunicato del reality show diramato online.

La verità di Stefania Orlando

Nella puntata del 24 febbraio, Stefania Orlando si é rivelata grande protagonista di un dietrofront sui sentimenti verso Iago Garcia, dopo una serie di baci a stampo che i due si sono scambiati tra le dinamiche di gioco.

Nel dettaglio, la Orlando ha fatto sapere in diretta di volere solo un compagno di vita a differenza di Iago, che invece vorrebbe una compagna per mettere su famiglia. Ma non solo. Parlando della sua vita affettiva non ha poi nascosto di essere ancora legata all’ex marito facendo chiarezza sui sentimenti:

“devo capire, sono certa che nella mia vita arriverà qualcosa di bello anche dal punto di vista sentimentale. Io e Simone ci siamo ritrovati come amici pochi mesi fa, vogliamo far parte uno della vita dell’altro. Dire amico mi fa strano, ma per ora è quello, non voglio crearmi nessuna aspettativa. Mi ha lasciata lui, ma perché io ero diventata intrattabile, mi dava fastidio tutto quello che mi stava intorno, quando sono tornato a essere quella di sempre, era lui che si era allontanato. Non credo che lui avesse trovato un’altra, aveva bisogno di continuare la sua vita da solo”.

Motivazione dell’uscita

Secondo le dichiarazioni della diretta interessata, il suo temporaneo stop sarebbe stato dovuto a un controllo medico programmato, di cui aveva già parlato con l’amica Amanda Lecciso. “Tutto sotto controllo, nessun problema, nulla di preoccupante. Grazie per i vostri messaggi di affetto e interesse: il gioco continua!”, ha comunicato il suo staff al ritorno, confermando così la volontà di proseguire la sua avventura nel reality di Canale 5