Salta la puntata del Grande Fratello di giovedì 20 marzo 2025: come mai il reality show condotto da Alfonso Signorini non va in onda?

Grande Fratello, la diretta oggi, 20 marzo 2025, non andrà in onda. Perchè salta? Il motivo

Giovedì 20 marzo 2025 il Grande Fratello non va in onda in prima serata su Canale 5. A pochi giorni dalla finale annunciata per lunedì 31 marzo 2025, il reality show condotto da Alfonso Signorini cambia nuovamente programmazione. Dopo la messa in onda bi-settimanale con due puntate previste per il lunedì e giovedì sera, da questa settimana i riflettori sulla casa più spiata d’Italia si accenderanno solo una volta a settimana. L’appuntamento quindi torna nella classica collocazione del lunedì sera. Una scelta comprensibile, visto che oramai siamo alle battute finali che decreteranno il vincitore di questa edizione.

Cosa va in onda al posto del GF? Per la serata di giovedì 20 marzo 2025, Canale 5 ha pensato bene di puntare sul film “Titanic“, la pellicola vincitrice di 11 statuette ai Premi Oscar, un record per l’opera diretta da James Cameron e interpretata magistralmente da Kate Winslet e Leonardo di Caprio.

Grande Fratello 2025, quando torna la diretta su Canale 5?

Per tutti i fan e gli appassionati del Grande Fratello la diretta tornerà regolarmente in onda lunedì 24 marzo 2025 con la semifinale. Ricordiamo che al televoto ci sono Helena Prestes, Giglio e Chiara. Uno di loro dovrà definitivamente abbandonare la casa del GF durante la semifinale senza nemmeno poter contare sulla “seconda vita” qualora uno di loro l’avesse conquistata per volere del pubblico.

Intanto cresce l’attesa per la finale di lunedì 31 marzo 2025 e per scoprire chi sarà il vincitore di questo Grande Fratello. Al momento tra i finalisti ci sono: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Naturalmente la partita è ancora tutta da giocare e sicuramente non mancheranno nuovi colpi di scena!

Ricordiamo che i prossimi appuntamenti con la casa del Grande Fratello in diretta su Canale 5 sono: