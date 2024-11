Gli appassionati del Grande Fratello rimarranno delusi oggi, lunedì 11 novembre, poiché il popolare reality show non andrà in onda come di consueto. Come mai? Qual è il motivo della non messa in onda?

Perché il Grande Fratello non va in onda oggi, lunedì 11 novembre? Il Motivo

La sospensione della trasmissione odierna è dovuta a un cambiamento di palinsesto da parte di Mediaset. In particolare, la puntata è stata spostata al martedì per fare spazio alla messa in onda de La Talpa. Questo tipo di variazioni non è raro nelle emittenti televisive, specialmente quando si tratta di programmi di rilevanza nazionale.

Quando tornerà il Grande Fratello in tv?

Il Grande Fratello riprenderà regolarmente con la sua programmazione a partire da domani, martedì 12 novembre 2024. I fan possono quindi prepararsi per una nuova puntata ricca di colpi di scena e dinamiche appassionanti, in linea con lo stile unico del reality show.

Canale 5 ha confermato che questo spostamento rimarrà stabile anche per le prossime settimane. D’ora in avanti, quindi, la serata dedicata al Grande Fratello passerà dal lunedì al martedì. Tuttavia, è già previsto un ulteriore cambiamento nella programmazione del reality, che quest’anno sta affrontando difficoltà in termini di ascolti. Potrebbe essere proprio questa la ragione dietro la decisione di rivedere il palinsesto?

Le prime anticipazioni

Le anticipazioni della prossima puntata serale annunciano il ritorno in casa di Tommaso, a una settimana dall’inizio della sua avventura nel Gran Hermano. Il concorrente tornerà a Roma e potrà riabbracciare i suoi compagni di gioco, con un’attenzione particolare a Mariavittoria, con cui aveva sviluppato un legame speciale.

Mariavittoria assisterà alle immagini della settimana trascorsa da Tommaso in Spagna e al momento dell’incontro con Maica, la concorrente spagnola che aveva manifestato un’infatuazione per lui.

Tuttavia, Tommaso ha sorpreso tutti con alcune considerazioni inaspettate su Mariavittoria, confessando di non essere interessato a lei e di non avere intenzione di intraprendere una relazione amorosa nella casa.

Ci sarà anche un nuovo confronto tra Shaila e Javier: durante la settimana, i due hanno ripreso a parlare dopo che l’ex velina aveva deciso di interrompere la loro relazione per vivere la storia con Lorenzo Spolverato.

In diretta con Alfonso Signorini si scoprirà se tra loro è stata davvero raggiunta la pace o se si tratta solo di una tregua apparente, seguita alle pungenti frecciatine dei giorni scorsi.