Per gli amanti dei reality una bella notizia! Il Grande Fratello Nip arrivato alle 17 esima edizione è stato confermato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2019/2020.

Grande Fratello 17 confermato: approderà sugli schermi di canale 5 la prossima primavera, nel 2020

Come di consueto una serie di persone e personaggi, alcuni sconosciuti e altri semi noti, saranno rinchiusi nella Casa di Cinecittà per un periodo di quasi due mesi relazionandosi tra loro. Nasceranno delle amicizie? Degli amori?

Il Grande Fratello, che nasce come un esperimento sociale, via via con il passare delle edizioni si è adeguato a quelle che sono le dinamiche e la tv dei giorni nostri, in stretta relazione con il web.

Difatti a prendere parte al reality targato Endemol sono sempre più gli Influencer, ovvero quegli individui che hanno molti followers sui social. E che hanno appunto, la capacità di influenzare i comportamenti di acquisto dei consumatori in ragione del loro carisma e della loro autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse.

In questi anni ne abbiamo visti molti sui vari reality Mediaset, da Taylor Mega a Valentina Vignali e molte altre. Ma non mancheranno anche le prezzemoline dei salotti ciarlieri in tv, tipo Francesca Cipriani o modelle/i e naturalmente “i fidanzati di”, “i fratelli di” o “le sorelle di”.

Nell’ultima edizione del GF16 sono stati parecchi i Figli Di, ovvero dei personaggi nati in tv avendo un cognome altisonante. Una fra tutte Francesca De Andrè, nipote del grande Fabrizio e figlia di Cristiano con cui la ragazza ha un rapporto pessimo.

L’anno prima c’era stata la figlia di Bobby Solo, Veronica ma in quel caso il riavvicinamento tra padre e figlia è stato concreto, purtroppo così non è stato con la De Andrè, che invece ha dato prova di avere un carattere piuttosto fumantino e arrogantello.

Grande Fratello 17: chi lo condurrà?

Con queste premesse, chi poteva essere la conduttrice? Naturalmente Barbara D’Urso, che tra i suoi mille impegni saprà certamente in grado di tenere testa ai prossimi gieffini! Del resto “il barbie cazz*atone” è qualcosa che conosciamo già!!

Al timone naturalmente Barbarella che se ne inventerà una più del diavolo come nel suo stile. Quest’anno ci ha fatto la sorpresa con il B&B dove soggiornavano per poche settimane personaggi che si relazionavano con i gieffini dentro la Casa. Il primo è stato il dr. Alberico Lemme, che ha rotto diversi equilibri, essendo un grande provocatore.

Poi è stata la volta di Guendalina Canessa, Luxuria, di Taylor Mega che hanno cercato di vivacizzare l’ambiente in Casa. E quindi, nuovamente Nostra Signora delle faccette, Barbara D’Urso sarà al timone del reality di canale 5 che vedremo nella primavera del 2020.

In verità, la notizia data alla presentazione dei palinsesti era già stata confermata dalla Stessa D’Urso in quanto gli ascolti del GF16 sono stati ottimi.

Il Grande Fratello 2020 dunque si farà. La conferma, data in diretta dalla D’Urso, nei giorni successivi la Finale del GF16 ha rallegrato i molti fans della presentatrice partenopea che con il suo entusiasmo contagioso riesce a coinvolgere una grossa fetta di pubblico.

Grande Fratello 16: la vincitrice è Martina Nasoni

Quest’anno a contendersi la vittoria del reality targato Endemol sono stati Enrico Contarin e Martina Nasoni: alla fine ha avuto la meglio la ragazza con il cuore di latta, che ha portato a casa la vittoria.

Insomma la D’Urso può dirsi fiera di sé stessa, il GF che è un reality che può dare molto ma anche pochissimo le ha regalato ancora una volta un ascolto eccellente e da qui anche la conferma per il prossimo anno.

Barbara D’Urso quindi, arriverà nel 2020, puntuale e molto probabilmente con lei ci saranno nuovamente Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi come opinionisti. Come si dice? Squadra vincente non si cambia!

