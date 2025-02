Si è da poco conclusa la ventottesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 3 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 28a puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio 2025

La ventottesima puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio 2025 è iniziata con il confronto tra Helena e Javier. All’interno della casa i due coinquilini si sono molto riavvicinati condividendo momenti di coccole ed abbracci che hanno messo in crisi il pallavolista. Javier durante la diretta ammette: “Helena per me è importante, non so cosa potrà succedere, ma è evidente che non c’è solo amicizia“. Parole che emozionano Helena che appare visibilmente commossa nel sentire “l’amico” Javier parlare di loro in questo modo. Che stia nascendo un nuovo amore nella casa? Intanto Lorenzo e Shaila continuano il loro show fatto di crisi improvvise e rappacificazioni, ma nella casa non mancano gli scontri che coinvolgono ancora una volta Amanda Lecciso.

La sorella di Loredana Lecciso vien accusata da Jessica e Pamela di essersi avvicinata ad Helena solo per strategia. Un’amicizia finta per le due coinquiline, ma Amanda ribatte con decisione: “mi sono avvicinata a lei quando era molto debole, poi mi sono accorta che è stata più lei a dare a me. Ha portato tanto allegria e tanta profondità, a volte è scontrosa persino con me, ma è talmente colorata, profonda ed intelligente, sono semplicemente onorata di avere la sua fiducia“. Con classe ed eleganze Amanda mette a tacere entrambe. Spazio poi al confronto tra Shaila e Iago che coinvolge anche Lorenzo e Javier che si ritrovano in studio faccia a faccia. Non mancano le sorprese: Chiara riabbraccia la mamma, mentre Lorenzo riceve una lettera dalla sorella.

Chi è uscito ieri sera 3 febbraio 2025 dal Grande Fratello

Durante la ventottesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva a rischio eliminazione: Iago Garcia, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Giglio ed Emanuele Fiori.

Alla fine il pubblico ha deciso di non salvare Emanuele Fiori che è stato definitivamente eliminato dalla casa.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 3 febbraio 2025

Durante la ventottesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Iago, Amanda, Javier, Maxime, Eva, Giglio, Jessica, Pamela, Shaila? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa nella prossima puntata.

