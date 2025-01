E’ terminata da poco la ventiquattresima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 20 gennaio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 24a puntata del Grande Fratello di lunedì 20 gennaio 2025

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello di lunedì 20 gennaio 2025 è iniziata con Alfonso Signorini che ha fatto una importante comunicazione ai telespettatori: la possibilità di ripescare gli ex concorrenti eliminati dal gioco. La notizia del ripescaggio circolava da ore, ma la conferma è arrivata durante la diretta con un televoto flash che ha visto il pubblico chiamato a decidere con un SI o con un NO se accettare la proposta del GF. Con il 61% dei voti il pubblico ha accettato la proposta del GF che ha aperto un secondo televoto flash che ha coinvolto tutti gli ex concorrenti eliminati ad esclusione di Ilaria, Eleonora, Yulia ed Enzo Paolo.

Durante la puntata spazio anche a Lorenzo e Shaila protagonisti di una “lovestory” che non convince né dentro né fuori la casa. La loro “sceneggiata” è diventata oggetto di discussione. Lo stesso Alfonso Signorini ha chiesto alla coppia il perchè della spettacolarizzazione della loro relazione. Non solo, si è parlato del confronto tra Pamela Petrarolo e Luca Calvani, ma anche della scoperta di un biglietto misterioso che Enzo Paolo Turchi ha ammesso di aver lasciato all’attore. Infine un momento di grande emozione con Pamela Petrarolo che ha raccontato il successo a Non è la Rai, ma anche della scomparsa del fratello.

Chi è uscito ieri sera 20 gennaio 2025 dal Grande Fratello

Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Emanuele, Bernardo, Maxime, Stefania Orlando, Eva Grimaldi, Zeudi, Alfonso, Javier, Pamela. Alla fine a lasciare definitivamente la casa è stata Eva Grimaldi salvata dal 3% del pubblico.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 20 dicembre 2025

Durante la ventiquattresima puntata non ci sono nomination. Dopo l’apertura del televoto flash per il ripescaggio, il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Helena, Jessica, Eva, Michael, Iago e Federica. I 4 concorrenti più votati saranno nuovamente ammessi al gioco.

