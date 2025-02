Si sono spente le luci della diretta della ventinovesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 3 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 29a puntata del Grande Fratello di giovedì 6 febbraio 2025

La ventinovesima puntata del Grande Fratello di giovedì 6 febbraio 2025 è iniziata con un momento di grande emozione con protagonista Helena e Javier. Negli ultimi giorni i due si sono sempre più avvicinati al punto che il pallavolista ha dato un lungo e passionale bacio alla modella brasiliana. Una storia che divide i concorrenti nella casa, visto che per alcuni si tratterebbe di una strategia messa a punto dal pallavolista nei confronti di Helena. In realtà Helena parlando del bacio di Javier commenta ad Alfonso Signorini: “non me l’aspettavo, ma sono contenta. Mi sento protetta, ho un sacco di difetti, a volte mi perdo, lui mi sprona molto in tante situazioni, mi ha sempre spronato e sostenuto“. Ancora più belle le parole di Javier che confessa di essere stato spaventato all’inizio dal temperamento deciso da leonessa di Helena che gli ha ricordato la madre scomparsa quando era giovanissima. Non sono mancati poi gli scontri: prima quello tra Jessica e Amanda e le accuse di diversi coinquilini a Iago Garcia.

Un altro momento emozionante della serata è stato il racconto di Maxime Mbandà che ha aperto il suo cuore raccontando un lato finora segreto della sua vita. Il campione di rugby ha parlato della sua infanzia segnata dall’obesità e dalle accuse di bullismo fino al controverso rapporto con il padre che è arrivato nella casa per una sorpresa. Anche Eva Grimaldi ha commosso il pubblico ricordando la sua famiglia e le difficoltà dovute alle balbuzie che non le hanno impedito di realizzare il sogno di fare l’attrice.

Chi è uscito ieri sera 6 febbraio 2025 dal Grande Fratello

Durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva a rischio eliminazione: Iago García, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Eva Grimaldi, Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Alla fine il pubblico ha deciso di non salvare Eva Grimaldi che è stata definitivamente eliminato dalla casa.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 6 febbraio 2025

Durante la ventinovesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Amanda, Zeudi, Iago, Stefania e Pamela? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa nella prossima puntata.

