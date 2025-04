La finale del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha incoronato la sua vincitrice. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 31 marzo 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 42a puntata del Grande Fratello di lunedì 31 marzo 2025

La quarantaduesima puntata del Grande Fratello di lunedì 31 marzo 2025 è iniziata con l’ingresso di Alfonso Signorini nella casa per un saluto ai concorrenti finalisti. Il padrone di casa ha fatto il suo personale in bocca al lupo ai protagonisti: “ci vuole un pò di sana follia per fare tutto questo, ma anche tanta forza per arrivare fino alla fine. Siete voi ad avercela fatta e dovete essere soddisfatti e fieri della vostra forza, godetevela tutta. E’ la vostra festa, ma anche la nostra festa, sono stati mesi intensi, divertenti, non sempre facili, ma ognuno di noi si porta a casa qualcosa che non dimenticherà mai. Che vinca il migliore“.

Si è entrati poi subito nel vivo parlando di Helena e Javier. Dopo l’eliminazione del pallavolista, la modella si è ritrovata da sola nella casa: la distanza e la mancanza si sono fatte sentire e la conferma è arrivata anche da Javier che ha dedicato un post social alla fidanzata. Poi è stata la volta di Lorenzo e Shaila. L’ex velina di Striscia La Notizia ha fatto il suo ritorno nella casa lasciando in diretta televisiva il fidanzato: “è stata una settimana molto difficile. In questa casa sono caduta vittima di me stessa e delle stesse dinamiche. Non mi capacito come abbia potuto che tu mai trattato in modo brutale e aggressivo, hai cercato di allontanarmi da tutti. Mi sono sentita usata e poco amata, qualsiasi donna merita un amore sano. Dovevo solo uscire per rendermene conto“.

Chi è uscito ieri sera 31 marzo 2025 dal Grande Fratello?

Durante la quarantaduesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Chiara e Mariavittoria? Il pubblico ha deciso di salvare Chiara. La finale è proseguita con una serie di televoti flash: il primo ha visto scontrarsi Helena contro Zeudi. A spuntarla è stata Helena.

Poi è stata la volta del televoto flash tra Lorenzo e Chiara vinto da quest’ultima. Infine il televoto flash tra Jessica e Chiara con la cantante dei Gazosa che con l’81% delle preferenza ha battuto la “rivale”. Infine il televoto finale per la vincitrice che ha visto scontrarsi Helena contro Jessica. Alla fine a spuntarla è stata proprio Jessica Morlacchi proclamata vincitrice di questa edizione.