E’ terminata la trentatreesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 20 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 33a puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio 2025

La trentatreesima puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio 2025 prende il via con il confronto tra Mariavittoria, Tommaso e Alfonso. Dopo la rivelazione di Alfonso della scorsa puntata, Mariavittoria e Tommaso hanno vissuto momenti di crisi nella casa. La coppia ha discusso, ma alla fine sono riusciti a ritrovare il loro equilibro, ma Alfonso pur essendo stato eliminato dal pubblico torna nella casa per un ennesimo ed inutile confronto. L’ex fidanzato di Federica ha qualcosa da dire ad entrambi, ma dallo studio Cesara Buonamici gli dà una bella strigliata: “Mariavittoria non ha mai pensato di lasciare Tommaso per te. E poi Alfonso nei rapporti umani c’è una linea di rispetto che non si può travalicare. Inutile dirle mi dispiace, che senso ha avuto raccontare tutta quella storia e le cose che vi eravate dette?” con l’ex gieffino che cerca, invano, di difendersi.

Spazio poi allo scontro tra Helena e Zeudi: la loro amicizia oramai sembra arrivata ad un punto di non ritorno. Helena è protagonista di un momento davvero emozionante, visto che in mistery parla della sua infanzia e del rapporto con i genitori. Per lei poi un bellissimo videomessaggio dalla sorella Mariana. La diretta prosegue con l’amicizia speciale in corso tra Stefania Orlando e Iago Garcia: tra i due sembra esserci del tenero. Infine una bella sorpresa per Federico che riabbraccia la ex compagna e Eleonora e il figlio Romeo.

Chi è uscito ieri sera 20 febbraio 2025 dal Grande Fratello? Maxime eliminato

Durante la trentatreesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva al televoto: Chiara, Mariateresa, Iago, Amanda, Federico, Giglio, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania. A lasciare definitivamente la casa è stato Maxime.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 20 febbraio 2025

Durante la trentatreesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Mariateresa, Iago, Amanda, Federico, Giglio, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

