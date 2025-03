Si è conclusa da poco la trentanovesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 13 marzo 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 39a puntata del Grande Fratello di giovedì 13 marzo 2025

La trentanovesima puntata del Grande Fratello di giovedì 13 marzo 2025 è iniziata con Helena Prestes e un confronto con Zeudi. La modella brasiliana non si fida della ex Miss Italia e dell’improvviso riavvicinamento al fidanzato Javier. A peggiorare la cosa è il comportamento del pallavolista che non disdegna la compagnia di Zeudi. Spazio poi al confronto – scontro in studio tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. Dopo gli scontri a distanza, Alfonso Signorini ha pensato bene di organizzare un faccia a faccia tra le due che si confrontano apertamente. Un confronto che sembra far primeggiare Stefania Orlando considerando gli applausi del pubblico, ma anche la stilettata dell’altra opinionista Cesara Buonamici che, senza paura, ammette “io sono d’accordo con Stefania”.

Si prosegue con la crisi di Shaila Gatta che dopo, la mancata vittoria del televoto per diventare la terza finalista, ha avuto un crollo nella casa. Tra crisi di pianto e momenti di riflessione la ballerina è arrivata a pensare che la storia con Lorenzo l’abbia svantaggiata in questo suo percorso. Un momento importante che potrebbe segnare la sua “rinascita” a poche settimane dalla finale. Da segnalare che l’ingresso di Lory Del Santo per dei provini ad alcuni concorrente per la sua prossima serie tv. Poi è la volta dello scontro tra Giglio e Stefania Orlando con la conduttrice che ha fatto notare al parrucchiere che la sua presenza in casa è del tutto assente. Del resto va detto che Giglio non ha certo brillato nella casa per carattere o prese di posizione. Infine l’emozionante linea della vita di Helena Prestes che racconta la sua infanzia fatta di tristezza, litigi del genitori fino alla rinascita grazie al successo nel mondo della moda.

Chi è uscito ieri sera 13 marzo 2025 dal Grande Fratello?

Durante la trentanovesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Chiara, Stefania Orlando e Helena Prestes? Il pubblico ha deciso di eliminare Stefania Orlando.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 13 marzo 2025

Durante la trentanovesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa.

