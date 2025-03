Si è conclusa da poco la trentottesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 10 marzo 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 38a puntata del Grande Fratello di lunedì 10 marzo 2025

La trentottesima puntata del Grande Fratello di giovedì 6 marzo 2025 è iniziata con un confronto – scontro tra quattro donne della casa. Da una lato Chiara e Zeudi contro Mariavittoria e Jessica; lo scontro riguarda quanto successo nella precedente puntata quando Jessica ha detto della profumiera a Chiara che non ha gradito particolarmente le parole della coinquilina. Poco dopo è il momento di Helena furiosa con Javier e Zeudi che hanno fatto il cuoricino dopo il passaggio di un aereo dedicato alla loro ship. La modella brasiliana non nasconde di essere gelosa del pallavolista e non risparmia nuove accuse alla ex Miss Italia definita “falsa e contraddittoria”.

Si passa poi a Chiara che riceve una bella sorpresa dal fratello, mentre il clima si fa più intenso con un nuovo scontro tra Shaila e Stefania Orlando. Dopo la pace siglata nella casa, Stefania scopre con un filmato che Shaila ha mentito dandole il cosiddetto bacio di Giuda. La ex velina di Striscia La Notizia ammette di essere stata falsa a conferma che tra le due non potrà mai esserci un rapporto. Un momento emozionante per Mariavittoria che riceve una bellissima lettera dal fratello Andrea.

Chi è uscito ieri sera 6 marzo 2025 dal Grande Fratello? Zeudi finalista

Durante la trentottesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Chiara, Stefania, Shaila, Zeudi e Mariavittoria. Il pubblico ha deciso di premiare con il 49,2% delle preferenze Zeudi che diventa la terza finalista di questa edizione.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 10 marzo 2025

Durante la trentottesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Helena Prestes e Stefania Orlando? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa.

