Al Grande Fratello 2024 è arrivata un’ambulanza: a destare preoccupazione il concorrente Giuseppe Garibaldi. Cosa è successo?

Un venerdì sera movimentato nella casa del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la diretta, visibile per tutti al canale 55 di Mediaset Extra, i telespettatori hanno assistito all’arrivo di una ambulanza nella casa. Perchè? Cosa è successo? Ad un certo punto si sente Anita urlare: “Giuseppe? Chiamate il GF” e poco dopo la voce di Marco Maddaloni che invita i concorrenti “non toccategli il cuore, ragazzi“. Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore all’interno della casa del GF? Improvvisamente la regia decide di cambiare inquadratura e di spegnere tutti i microfoni.

Al di là del gioco perché spesso dimentichiamo che sia solo un fottuto gioco spero che non sia nulla di grave e che Giuseppe stia bene 🙏#GrandeFratello pic.twitter.com/5HU4dTQMX4 — Rossy🇵🇸 (@Rossell66297010) February 2, 2024

Giuseppe Garibaldi si è sentito male nella casa del Grande Fratello?

Sui social impazza la notizia: Giuseppe Garibaldi si è sentito male nella casa? Non è dato sapere di più, ma sicuramente il bidello di Reggio Calabria è stato soccorso e prontamente assistito per comprendere cosa sia successo. Sono tante le supposizioni, ma le immagini e i frame video disponibili sono davvero pochi per comprendere davvero cosa sia successo al concorrente.

Alcuni utenti su X hanno parlato di una possibile scossa elettrica per il concorrente, ma si trattano di voci e come tali non hanno alcun fondamento. Intanto nella casa è ripresa la “vita” dei concorrenti: Letizia ha iniziato a truccarsi, mentre Massimiliano ha deciso di accorciarsi i capelli. Al momento non è dato sapere di più su Giuseppe Garibaldi e su cosa sia successo all’interno della casa.

