Dopo i vari ritiri susseguitisi nel gioco trasmesso da Mediaset, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato danno voce al ritorno di un’ex gieffina, al Grande Fratello: si tratta dell’ex Non è la Rai, Pamela Petrarolo. Il nuovo comunicato, diramato dal duo di gieffini, desta sorpresa generale tra i concorrenti ancora in gioco così come per il pubblico del reality show, in particolare tra gli utenti nel web. Tuttavia, tra i due gieffini, il modello non è più certo di voler rimanere nel gioco, tanto da minacciare il ritiro in un dialogo intimista.

GF, Pamela Petrarolo si prepara per il ritorno: cosa accade dopo il ritiro

Recentemente, Alfonso Signorini dava annuncio del ritiro di Pamela Petrarolo dal Grande Fratello, per un sopraggiunto motivo familiare, che non è stato reso noto. “Purtroppo adesso deve uscire per motivi personali ed è giusto che sia così.– faceva sapere il conduttore in occasione della puntata in diretta, per poi concederle la chance di una re-entry nel reality-. Noi però le lasciamo la possibilità di tornare qualora lei lo desideri e la situazioni migliori”.

Le porte del programma, quindi, sarebbero rimaste aperte per lei, che avrebbe potuto scegliere quando fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia. In più, nella diretta della puntata in onda il 30 dicembre 2024 il conduttore faceva le sue congratulazioni all’uscente per la condotta assunta nel gioco di Mediaset: “Voglio farti i complimenti per il tuo percorso e per lo spirito che hai avuto, sei stata la concorrente perfetta per questa trasmissione“.

Il comunicato di Grande Fratello

Tra gli inquilini in gioco al reality della Casa, intanto, c’è chi dà annuncio del rientro dell’ex Non è la Rai al GF. Lorenzo Spolverato e Luca Calvani prestano voce al nuovo comunicato diramato dalla produzione di Grande Fratello: “Inquilini – comunicano, leggendo la nota ai coinquilini. Comunicato ufficiale. Mercoledì 8 gennaio, in puntata, ci sarà Pamela …entrerà ufficialmente in campo!”.

E in trepidante attesa di varcare la porta rossa del GF, la gieffina condivide sul suo account Instagram i post dei fan che nell’entusiasmo generale anticipano nel web il suo ritorno al reality-show. “Siamo così felici che torni nella casa del Grande Fratello e non vediamo l’ora” -si legge tra le parole di esultanza per la preannunciata re-entry nella Casa, da lei postati tra le stories-. “Buon rientro. Non potevamo avere una notizia migliore in questi giorni”. “Troppo felici, non poteva esserci una news più bella di questa“.

La volontà di Lorenzo Spolverato

Nel frattempo, dopo l’annuncio della re-entry, in una confidenza registrata con Shaila Gatta Lorenzo Spolverato si direbbe incerto di volersi confermare tra i concorrenti del gioco. O almeno questo è a detta dei più tra i telespettatori attivi nel web, che sottolineano le ultime dichiarazioni del modello. Intrattenendosi a tavola, nel momento di intimità condivisa con la sua dolce metà nella Casa di Cinecittà, il giovane sembra infatti voler preannunciare il suo ritiro dal reality show: “Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io – sussurra all’ex Amici, Lorenzo, sibillino. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino qui. E tu? E tu vieni con me“.