Javier Martinez e Shaila Gatta sono la preannunciata prima coppia di Grande fratello 2024, o almeno questo si direbbe per molti tra i loro rispettivi fan attivi via social, e non solo. Contrariamente a quanto sostenuto dagli utenti più scettici nel web – secondo cui Javier e Shaila giocherebbero la strategia degli innamorati al fine di ottenere visibilità mediatica e quindi un tornaconto mirando al montepremi del reality – a detta di Jessica Morlacchi i due giovani sono protagonisti di una conoscenza veritiera.

Grande fratello 2024, Javier Martinez si racconta a cuore aperto: la confidenza a Jessica Morlacchi

Dopo essere risultata come la concorrente preferita dell’occhio pubblico, nel gioco di Grande fratello 2024, Jessica Morlacchi veste il ruolo di confidente nel nuovo dialogo registrato con Javier Martinez, che insieme a Shaila Gatta potrebbero rivelarsi molto presto la papabile prima coppia di innamorati nella Casa per molti telespettatori.

“Ti stai lasciando andare –sussurra Jessica al bel e tenebroso Javier, alludendo alla frequentazione intima avviata con Shaila Gatta, con Martinez che sibillino sembra ammettere lo status di innamorato – si vede tanto?“.

Contro i dubbi nello scetticismo di chi, tra gli utenti nel web pensa che il flirt di Shaila Gatta e Javier Martinez sia destinato a rivelarsi un fuoco di paglia, fondato su una strategia di gioco, al Grande Fratello, i due gieffini danno prova di essere sinceramente attratti, l’uno dall’altra. L’ex Gazosa ne é certa, anche rispetto ad un particolare emerso alla sesta puntata serale di Grande fratello 2024.

Un gesto di Shaila verso Javier: “dopo che ha ballato con Lorenzo (allude a Lorenzo Spolverato) é venuta ad abbracciare te…lei ti vuole proteggere …come a dirti ‘ho ballato con lui, ma io sto qua per te'”. Per la cantante Javier é ben determinato a portare avanti una storia con Shaila, “e poi ti freni”, spiega lei al coinquilino a cui va comunque il supporto degli amici nella Casa di Grande fratello.

La “sfida” di Jessica Morlacchi verso Shaila Gatta

Anche se questo costasse loro in qualche modo di vederli schierati “contro” l’ex Amici: “noi siamo in protezione per te…noi Shaila Gatta la vediamo più sicura… abbiamo visioni di scintille diverse”, prosegue sibillina Jessica Morlacchi, come a voler lanciare una piccola sfida a Shaila Gatta per il titolo di “regina” nella Casa – per lei l’uomo deve prendere la situazione in mano… ma tu vivitela”, é infine il monitor della cantante a Javier Martinez che dovrebbe cogliere l’attimo fuggente dell’attrazione maturata verso l’ex Amici, senza subire condizionamenti.

Nel frattempo, Shaila Gatta preoccupa i fan in un crollo tra le lacrime: la ballerina si dice preoccupata all’idea che Javier possa sentirsi inadeguato nella loro conoscenza.