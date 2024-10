Enzo Paolo Turchi torna al centro del gossip, per il curioso “triangolo” che ora forma insieme ai coinquilini Carmen Russo e Clayton Norcross. A quanto pare, il coreografo ballerino sembra non tollerare la vicinanza del divo di Beautiful alla consorte soubrette. La Russo è entrata al Grande Fratello per supportarlo nella crisi, che in particolare lo ha visto minacciare il ritiro alla scorsa puntata del reality.

E il malcontento del coreografo sfocia in una dura contestazione del divo straniero, per gli atteggiamenti a suo avviso discutibili e indesiderati che lo stesso Clayton assumerebbe verso la moglie dalle curve perfette. Il tutto trapela in uno sfogo critico piuttosto infuocato, che nel frattempo desta clamore nel web.

Grande fratello 2024, Enzo Paolo Turchi non ci sta alla vicinanza di Clayton Norcross a Carmen Russo: lo sfogo inaspettato

É un Enzo Paolo Turchi particolarmente adirato il protagonista dello sfogo che si registra al Grande fratello. Così come emerge dalla diretta in onda sulle reti TV e streaming Mediaset del reality show attiva H24 il coreografo-ballerino si direbbe intollerante ad alcuni atteggiamenti di Clayton Norcross.

Ed è in particolare in uno sfogo in confidenza con Luca Calvani che Enzo Paolo Turchi dà voce al suo malcontento: “No perché poi lo sai che io sono molto poco intelligente e sanguigno – si dichiara quindi saturo della vicinanza del divo alla moglie, il caposcuola del Tuca-Tuca-, e poi non posso guardare in faccia le persone e fingere”, aggiunge.

La confidenza di Enzo Paolo Turchi a Luca Calvani

L’attore non si limita ad ascoltare, provando poi a spegnere la rabbia del coreografo e a fare da paciere, anche a scanso di una possibile lite tra Enzo e Clayton Norcross: “Va beh, ma sai che lui fa il piacione dagli anni 90…”, dichiara infatti tra il serio e il faceto, Calvani.

Ma lo storico partner-ballerino di Raffaella Carrà non nasconde il fastidio che prova per la vicinanza dello straniero alla moglie, Carmen Russo. Parlando dunque alla moglie, che intanto partecipa prestando ascolto al dialogo di sfogo, Enzo riserva al “rivale” una bordata di dominio pubblico. “É troppo poco intelligente!“, esclama quindi in preda alla rabbia. “Va beh ma sai che lui fa il piacione dagli anni 90” – prova allora a far calmare Turchi, l’attore, per poi proseguire nel frame che è ora virale nel web -. Ma ti dovrebbe inorgoglire invece”.

La sentenza al vetriolo sul divo di Beautiful

Insomma, se per il pensiero espresso da Enzo l’attore straniero sarebbe tenuto a mantenere le distanze dalla moglie, Luca Calvani sembra – d’altro canto – non condividere il pensiero del coreografo di Napoli.

“Ma tu dici questo perché è un fatto che non tocca te – chiude la conversazione tranchant, Turchi, esprimendo un forte dissenso verso la posizione di Luca. Ricordatevi sempre che nella vita bisogna essere obiettivi e in questo caso non lo sei”.

Alla luce delle ultime cronache rose di Grande fratello, sembra così esplodere un nuovo “triangolo” dei sentimenti, tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Che l’intolleranza manifesta di Turchi verso il divo di Beautiful possa rivelarsi l’anticipazione di una crisi tra i due coniugi vip? Staremo a vedere!