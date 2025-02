Stasera, giovedì 20 febbraio 2025, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello di Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio le opinioniste ritroviamo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come sempre pronte a commentare le vicende e i rapporti dei concorrenti all’interno della casa. Immancabile la presenza di Rebecca Staffelli nel ruolo di voce dei sentiment dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

Grande Fratello stasera su Canale 5, la diretta della trentatreesima puntata del 20 febbraio 2025

Questa sera, giovedì 20 febbraio 2025, dalle ore 21.34, va in onda la seconda puntata settimanale del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena questa sera: a cominciare dallo scontro tra Stefania Orlando e Zeudi di Palma. E ancora Chiara reduce dall’eliminazione di Alfonso che questa sera potrebbe tornare in casa per un confronto con i suoi ex compagni d’avventura. Spazio poi alla crisi tra Mariavittoria e Tommaso dopo la rivelazione di Alfonso, mentre proseguono gli alti e bassi tra Shaila e Lorenzo.

Ma non finisce qui, visto che durante la diretta spazio anche a due emozionanti sorprese: la prima è per Helena Prestes che riceverà un videomessaggio della sorella Mariana, mentre Federico potrà riabbracciare il figlio Romeo. Infine si parlerà anche dell’evoluzione del rapporto tra Iago Garcia e Stefania Orlando.

Grande Fratello, eliminati e nomination del 20 febbraio 2025. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della trentatreesima puntata del Grande Fratello scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico è chiamato a chi vuoi salvare tra Chiara, Mariateresa, Iago, Amanda, Federico, Giglio, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Ecco le percentuali del pubblico secondo un noto forum online sono le seguenti:

Iago Garcia 23%

Shaila Gatta 14%

Federico Chimirri 13%

Stefania Orlando 13%

Mariavittoria Minghetti 12%

Amanda Lecciso 10%

Chiara Cainelli 6%

Luca Giglioli 4%

Maxime Mbandà 3%

Maria Teresa Ruta 2%

Grande Fratello 2024/2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha cambiato spesso programmazione negli ultimi mesi. Nel 2025 è confermato il ritorno del doppio appuntamento settimanale: la consueta collocazione del lunedì sera a cui si aggiunge anche la serata del giovedì.

Ricordiamo che per tutti i fan e gli appassionati del programma le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).