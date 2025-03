Stasera, giovedì 13 marzo 2025, va in ondata la trentanovesima puntata del Grande Fratello di Alfonso Signorini su Canale 5. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli voce del sentiment dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

Grande Fratello stasera su Canale 5, la diretta della trentanovesima puntata del 13 marzo 2025

Questa sera, giovedì 13 marzo 2025, dalle ore 21.34, torna il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Mancano meno di 20 giorni alla finale del GF che decreterà un solo vincitore. Al momento sono tre i finalisti: Lorenzo, Jessica e Zeudi. Questa sera scopriremo il verdetto del televoto che vede a rischio eliminazione Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara. Durante la puntata nella casa entrerà Lory Del Santo per dei provini in tempo reale: tutti i concorrenti dovranno mettersi alla prova e dimostrare chi ha un talento nella recitazione. In palio la possibilità di partecipare alla prossima stagione della web serie “The Lady”.

Spazio poi alla crisi di Giglio che, dopo le parole di Stefania Orlando, ha vissuto una settimana difficile. In suo soccorso arriva la mamma per una piacevole sorpresa. Non solo, si parlerà anche di Helena e Javier, ma non mancheranno scontri e confronti.

Grande Fratello, eliminati e nomination del 13 marzo 2025. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della trentanovesima puntata del Grande Fratello scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico è chiamato a scegliere il terzo finalista tra Chiara, Helena Prestes e Stefania Orlando. Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato sarà in finale.

Ecco le percentuali del pubblico secondo un noto forum online sono le seguenti:

Helena Prestes 54%

Chiara Cainelli 23%

Stefania Orlando 23%

Grande Fratello 2024/2025, dove seguirlo in tv e streaming