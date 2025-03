Stasera, lunedì 10 marzo 2025, torna il Grande Fratello di Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Confermata la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, mentre a Rebecca Staffelli è affidato il compito di dare voce al sentiment dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

Grande Fratello stasera su Canale 5, la diretta della trentottesima puntata del 10 marzo 2025

Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, dalle ore 21.34, torna il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. A poche settimane dalla finale annunciata per lunedì 31 marzo 2025 il gioco comincia a farsi più duro per i concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà da settembre. Stasera durante la lunga diretta scopriremo il nome del terzo finalista di questa edizione: a sceglierlo sarà ancora una volta il pubblico chiamato a votare tra Chiara, Stefania, Shaila, Zeudi e Mariavittoria.

Intanto nella casa Jessica Morlacchi ha puntato il dito contro Lorenzo e Shaila definendoli “spietati” nel coinvolgere Chiara nelle loro dinamiche di gioco. Intanto la presenza di Lorenzo fa storcere il naso non solo sui social, ma anche in Rai dove si è parlato di segnalazioni per episodi di bullismo, bestemmie e violenze su un concorrente proclamato anche finalista di questo GF. Spazio anche a Zeudi Di Palma: la ex Miss Italia si batte tanto il petto parlando di verità e sincerità, quando sta pianificando un piano con Lorenzo e Shaila per eliminare dal gioco Javier ed Helena. Spazio anche a Shaila delusa dal comportamento di Alfonso Signorini che nella scorsa puntata ha preso le difese di Javier, ma non mancano commenti critici anche all’opinionista Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, eliminati e nomination del 10 marzo 2025. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della trentottesima puntata del Grande Fratello scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico è chiamato a scegliere il terzo finalista tra Chiara, Stefania, Shaila, Zeudi e Mariavittoria. Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato sarà in finale.

Ecco le percentuali del pubblico secondo un noto forum online sono le seguenti:

Stefania Orlando 56.80%

Shaila Gatta 18.24%

Mariavittoria Minghetti 11.41%

Zeudi Di Palma 8,46%

Chiara Cainelli 5,30%

Grande Fratello 2024/2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha cambiato spesso programmazione negli ultimi mesi. Nel 2025 è confermato il ritorno del doppio appuntamento settimanale: la consueta collocazione del lunedì sera a cui si aggiunge anche la serata del giovedì.

Ricordiamo che per tutti i fan e gli appassionati del programma le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).