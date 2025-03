La data della finale di Grande Fratello si avvicina e, intanto, Beatrice Luzzi si sbilancia stilando delle pagelle personali sui candidati al titolo di vincitore del reality: Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi risponde ai quesiti del web

Riattivatasi tra le Instagram stories, in vista della finale del 31 marzo di Grande Fratello, l’opinionista televisiva più discussa del momento replica alle domande degli utenti, finendo per menzionare i gieffini Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Una persona ha chiesto all’opinionista il motivo legato alla tendenza ad attaccare Helena nelle puntate del GF. Ed ecco che arriva la replica di Beatrice Luzzi:

“Considero Helena ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto, e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l’altra è volgare e deve tornare al mercato, l’altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre!!!). Da quando trascinò il fidanzato di un’altra in tugurio (dopo averci provato per mesi, rendendosi disponibile ad ogni tipo di umiliazione) per me Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile”.

L’opinionista del Grande Fratello non si risparmia su Helena e Lorenzo, ma non solo

Quindi, il giudizio critico di Beatrice Luzzi sulla modella brasiliana prosegue, senza filtri:

“L’aggressività, l’egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un’ottima concorrente! .. ma non per questo meritevole di vincere”.

Tra gli utenti nel web c’é stato, poi, chi le ha chiesto di motivare la scelta di non pronunciarsi mai, in diretta al GF, sull’ex flirt Helena Lorenzo Spolverato e i suoi comportamenti. E la Luzzi, prontamente, fa sapere:

“Lo commento ogni qual volta me ne viene data la possibilità. E non solo al GF. Ho sempre detto che è un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei confronti della propria compagna. L’ho difeso e immunizzato solo rispetto a giudizi omofobi riportati, scorrettamente, dall’esterno”.

A chi, poi, le ha fatto notare la sua tendenza a prendere le difese di Zeudi Di Palma per la sua giovane età, cosa che a detta degli utenti non sarebbe accaduta verso Anita Olivieri, Beatrice risponde:

“Ho sottolineato i 23 anni di Zeudi dopo giorni in cui ad attaccarla non era solo Helena ma anche Maria Teresa, Stefania e altri seniors. Too much. Ne approfitto per ricordare che, per lo stesso motivo, difesi per mesi Vittorio“.