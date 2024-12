Il 2024 potrebbe chiudersi con almeno tre ritiri dal reality show di Grande Fratello, si tratta in particolare di Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Tra i concorrenti non più certi di volersi confermare in gioco, é in particolare la cantante a dirsi provata per le dinamiche del reality, e a voler lasciare la Casa.

Grande Fratello, la minaccia dei ritiri incombe sulla Casa più spiata d’Italia

A divulgare la voce delle possibili uscite di scena, in via anticipata, dal reality show trasmesso da Mediaset, é una conversazione registratasi al Grande fratello tra Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez. La sorella di Loredana Lecciso, per l’occasione, menziona il nome della cantante tra i gieffini che minacciano l’addio al gioco, in balia di una crisi. A voler preparare le valigie per il ritorno a casa in uscita di scena dalla TV, a detta di Calvani, sono anche i conoscenti intimi Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi: “sono in crisi come Jessica“. Dunque, a pochi giorni dallo scoccare del nuovo anno, almeno tre inquilini potrebbero decidere di dare un taglio alla partecipazione al gioco sulla convivenza nella Casa di Cinecittà.

E sul destino che attende i tre gieffini finiti in crisi, non manca poi la previsione di Luca Calvani: “Però se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere”.

Amanda Lecciso si conferma per il nuovo anno 2025

D’altro canto, tra i concorrenti in gioco c’é anche chi ambirebbe alla qualificazione alla finale del GF. Come Amanda Lecciso, che invece intende confermarsi per l’edizione di “Grande fratello 2025” in divenire nel nuovo anno alle porte: “A me invece mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado”, fa sapere la sorella di Loredana Lecciso.

La minaccia dei possibili ritiri, nel frattempo, fa salire l’attesa generale dei telespettatori, in vista delle nuove puntate del reality show, previste a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno. Non a caso, tra gli utenti attivi sui social in molti si dicono dispiaciuti al pensiero che possano registrarsi dei ritiri dal gioco, dopo le uscite premature dalla Casa di Enzo Paolo Turchi e Yulia Bruschi.

Scusate ma in che senso jessica abbandona? Perché e quando? #grandefratello — sonoio🙋🏻‍♀️ (@forsesonoiobhu) December 27, 2024

E, intanto, in una confidenza a Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi si direbbe quasi certa di non voler firmare per il rinnovo del contratto che la vincola al gioco per la sua permanenza nella Casa di Cinecittà: “Sto proprio fuori in questo periodo, sono arrivata. Metti i tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa, sono davvero arrivata al limite”.

La decisione finale

Tuttavia, come poi fa sapere la stessa cantante in confidenza con Amanda, Jessica Morlacchi non intenderebbe lasciare la Casa. O almeno non prima delle ultime puntate nel 2024 di Grande fratello, a partire da quella prevista sulle reti Mediaset il 30 dicembre 2024. Occasione in cui -alla produzione del reality condotto da Alfonso Signorini – i concorrenti possono esprimere il proprio consenso o il dissenso al prolungamento della loro permanenza nella Casa.