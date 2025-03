Ieri sera a Striscia La Notizia è stato mandato in onda un servizio in cui Valerio Staffelli consegnava il Tapiro d’oro ad Alfonso Signorini. Il motivo? Il Codacons ha inviato qualche giorno fa una lettera a Piersilvio Berlusconi per chiedere che venissero presi provvedimenti contro il Grande Fratello alla luce dei comportamenti di alcuni protagonisti del reality, definiti “discutibili e al limite del rispetto della dignità umana”. Nel servizio di Striscia La Notizia, Signorini ha però spiegato di essere solo il conduttore del Grande Fratello e di non essere sempre d’accordo con le decisioni prese dal suo team. Apriti cielo. In men che non si dica, sui social è scoppiato il putiferio. Molti utenti hanno accusato Signorini di aver scaricato il suo team di lavoro soprattutto quando ha detto che fosse stato per lui avrebbe cacciato Lorenzo Spolverato a calci nel sedere.

Grande Fratello, Alfonso Signorini fa chiarezza sui social dopo il Tapiro d’oro a Striscia La Notizia

Nella giornata di oggi, Alfonso Signorini è intervenuto nuovamente sulla questione su Instagram. Il conduttore ha voluto precisare meglio quanto dichiarato nel corso nel programma. Dopo aver detto di essere stato colto di sorpresa da Valerio Staffelli, ha scritto:

“II Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. lo firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico”.

In due punti, Signorini ha specificato di aver firmato il programma come autore e di non essere deputato a prendere decisioni e inoltre ha chiarito che nessun comportamento tenuto da Lorenzo Spolverato avrebbe potuto giustificare la sua espulsione dal reality di Canale 5.