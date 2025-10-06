Stasera, lunedì 6 ottobre 2024, va in onda un nuova puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio ritroveremo gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 6 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata per tutti gli appassionati del reality show, visto che scopriremo i nomi degli altri concorrenti “non famosi” pronti a varcare la famosissima porta rossa. In attesa di scoprire i nomi dei nuovi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia sono nate già le prime tensioni. In particolare Anita Mazzotta e Benedetta si sono confrontate sulle dinamiche createsi tra i compagni d’avventura. Benedetta, invece, non ha nascosto la sua perplessità verso una coinquilina per via di alcuni comportamenti poco chiari. Non solo, la ragazza ha parlato del legame nato con Giulio Carotenuto; un rapporto che ha già attirato l’attenzione fuori e dentro la casa!

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 6 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi è il preferito della casa tra Anita, Benedetta, Donatella, Domenico, Francesca e Simone, Giulia, Francesco, Grazia, Jonas, Matteo e Omer? Al momento questi sono i sondaggi che vedono trionfare Anita Mazzotta seguita da Jonas Pepe.

Anita Mazzotta 20,31%

Jonas Pepe 15,89%

Donatella Mercoledisanto 12,50%

Grazia Kendi 12,50%

Omer Elomari 8,33%

Benedetta Stocchi 7,03%

Giulia Soponariu 6,25%

Domenico D’Alterio 5,47%

Francesco Rana 4,43%

Francesca Carrara e Simone De Bianchi 3,65%

Matteo Azzali 2,08%

Giulio Carotenuto 1,56%

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura, è trasmesso in diretta il lunedì sera in prime time su Canale 5. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise:

Canale 5 alle 13, 40 dal lunedì al sabato;

Italia 1 dalle 18, 30 dal lunedì al venerdì;

La5 dalle 13 e 18, 15 dal lunedì al venerdì e alle 19, sempre dal lunedì al venerdì.

Grande Fratello 2025, gli ascolti

Il debutto del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura è stato premiato dal pubblico di Canale 5 e dai social. Il ritorno alle origini del reality show più famosi e longevo del piccolo schermo è stato seguito da 2.813.000 spettatori pari al 20,35% di share medio, con picchi di oltre 4,3 milioni e punte del 26,32%. Il programma ha letteralmente dominato conquistando anche il pubblico dei più giovani: il 32,42% nella fascia 15-19 anni e il 28,33% tra i 15-34enni.