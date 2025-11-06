Stasera, giovedì 6 novembre 2025, non va in onda il Grande Fratello 2025. Il reality show, condotto quest’anno da Simona Ventura, salta il doppio appuntamento settimanale. Perchè?

Grande Fratello 2025 non va in onda: salta l’appuntamento del giovedì

E’ ufficiale: il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura salta il doppio appuntamento settimanale del giovedì sera. Il reality show, tornato quest’anno alle origini con protagonisti personaggi comuni e lontani dalle dinamiche del mondo dello spettacolo, non va in onda stasera, giovedì 6 novembre 2025. Perchè? Il motivo è legato agli ascolti non proprio entusiasmanti del programma che, dopo un ottimo debutto con 2.813.000 spettatori con il 20,4% di share in linea con le precedenti edizioni, ha perso pubblico registrando nell’ultima puntata 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%.

L’entusiasmo, la bravura e il coinvolgimento di Simona Ventura, ottima padrona di casa, non sembrano bastare al reality show che ha spinto i vertici Mediaset a fare un passo indietro sulla doppia programmazione settimanale.

Grande Fratello 2025 salta su Canale 5: cosa va in onda stasera, 6 novembre 2025

Canale 5 ha deciso di rimpiazzare una nuova puntata del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura con la messa in onda del film “Il Conte di Montecristo“, la trasposizione cinematografica del romanzo di Alexandre Dumas. Il film, diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, vede nei panni del Conte di Montecristo l’attore Pierre Niney, vincitore di un César come miglior attore per il biopic-cult Yves Saint Laurent.

Quando torna il Grande Fratello 2025 su Canale 5? L’appuntamento con la ottava puntata del reality show condotto da Simona Ventura è fissato per lunedì 10 novembre 2025. Durante la puntata scopriremo anche il verdetto del televoto che vede a rischio Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia. Chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il candidato alla prossima eliminazione.