Stasera, lunedì 10 novembre 2025, torna il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio accanto alla padrona di casa ritroviamo gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Confermata la presenza dell’opinionista “ospite” Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 10 novembre 2025 dalle ore 21.20 va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Anche questa sera si tornerà a parlare del triangolo amoroso tra Domenico, la compagna Valentina e Benedetta. In settimana Domenico e Benedetta si sono lasciati andare ad una serie di confidenze che hanno scatenato nuovamente la gelosia di Valentina pronta a tornare, ancora una volta, nella casa. Fuori dalla casa, infatti, via social Valentina ha lanciato l’ennesimo ultimatum: “Se non mi ami più, dillo”.

Spazio poi a Francesca Carrara che ha vissuto una settimana difficile. La donna ha raccontato degli eventi particolarmente dolorosi della sua vita, ma le sue confessioni hanno diviso i compagni all’interno della casa. Da un lato c’è chi pensa che sia solo una strategia dopo gli scontri avvenuti con Anita e Benedetta. Intanto il figlio Simone è entrato in crisi anche per il rapporto con la mamma con cui forma un unico concorrente all’interno della casa. Cosa succederà?

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 10 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta dell’ottava puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi la più votata con il 34% delle preferenze è Grazia Kendi seguita da Giulia Soponariu con il 29%. A seguire Francesca e Simone con il 22% e infine Domenico D’Alterio con solo il 13%. Chi sarà il primo candidato all’eliminazione?

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura, inizialmente previsto in diretta solo il lunedì in prime time su Canale 5 cambia programmazione e raddoppia anche al giovedì. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

