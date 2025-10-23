Non scorre buon sangue tra Omer Elomari e Jonas Pepe all’interno della casa del Grande Fratello 2025. Dopo lo scontro – confronto in diretta, i due coinquilini sono nuovamente arrivati ai ferri corti con il concorrente siriano che si è confrontato anche con Domenico.

Grande Fratello 2025, nuovo scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe

Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello 2025 tra Omer Elomari e Jonas Pepe. Sin dal loro ingresso tra i due non scorre buon sangue e nelle ultime ore nella casa di Cinecittà Jonas non ha perso occasione per sottolineare la sua antipatia verso il concorrente siriano. “Tu sei finto con me. Perché le pacche sulla spalla, le strette di mano sono estremamente false sia da parte tua, che da parte mia. Diciamo che è semplicemente una sorta di formalità e di finto rispetto perché siamo in televisione e ci sono le telecamere“, ha detto Jonas.

Non solo, il concorrente romano ha aggiunto: “in verità tu mi stai tremendamente sulle scatole e io ti sto tremendamente sulle scatole e lo sappiamo. Quindi prevedo una lite tra me e te. Dato che sono una persona matura cercherò sempre di evitare lo scontro fisico perché davanti alle telecamere non si può fare“. Anche Omer ha espresso chiaramente di non nutrire una grande simpatia verso di lui: “ma cosa intendi dire, che se fossimo stati fuori da qui avresti voluto combattere fisicamente contro di me? Sì? Ok, sarei contento”. La replica di Jonas è stata chiara: “non hai idea quanto vorrei anche io. Sarei contentissimo, ma una marea. Te lo giuro!”. Momenti di alta tensione tra i due pronti ad arrivare alle mani se non ci fossero le telecamere.

Grande Fratello 2025, il confronto tra Omer e Domenico su Jonas

Il comportamento di Jonas ha spinto Omer a cercare un confronto nella casa del Grande Fratello 2025 con Domenico. Anche il concorrente campano ha sottolineato di non apprezzare il comportamento assunto da Jonas nella casa: “sta esagerando nei tuoi confronti, ti provoca. Ho percepito che non vi piacete e che lui vuole fare sempre il superiore“.

Dal punto di vista di Omer, invece, Jonas è infastidito dal suo non emergere nella casa. Domenico, invece, ne fa una questione di carattere e maturità: “Omer tu hai coraggio nel parlare. Secondo me tu sei più maturo di lui su certe cose“. E voi da che parte state?