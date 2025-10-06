Nomination Grande Fratello del 6 ottobre 2025 | 2a puntata

Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2025 non poteva mancare il momento delle nomination. Le prime nomination di questa settimana che hanno visto i concorrenti esprimere il proprio voto nel segreto del confessionale. Nomination palese, invece, per i tre concorrenti preferiti e quindi immuni: Anita, Donatella e Domenico. Ecco le nomination segreto di lunedì 6 ottobre 2025:

Benedetta vota Giulio: “lo trovo falso”;

vota Giulio: “lo trovo falso”; Giulio nomina Matteo;

nomina Matteo; Omer vota Giulio;

vota Giulio; Giulia vota Matteo “non mi è piaciuto quando ha detto pagliacci, ma non lo vedo molto centrato”;

vota Matteo “non mi è piaciuto quando ha detto pagliacci, ma non lo vedo molto centrato”; Jonas nomina Omer: “ha dei modi molto bruschi ed è cresciuto con dei valori diversi dai miei”;

nomina Omer: “ha dei modi molto bruschi ed è cresciuto con dei valori diversi dai miei”; Francesco vota Omer: “nonostante ci ho parlato, vedo che in casa nelle faccende domestiche collabora meno degli altri”;

vota Omer: “nonostante ci ho parlato, vedo che in casa nelle faccende domestiche collabora meno degli altri”; Grazia nomina Francesca e Simone: “ho un problema con Francesca. Da lei mi sono sentita più di una volta attaccata”;

nomina Francesca e Simone: “ho un problema con Francesca. Da lei mi sono sentita più di una volta attaccata”; Matteo vota Giulio: “anche se penso sia un bravissimo ragazzo, ma se vuoi fare ii leader devi essere il primo a dare l’esempio”;

vota Giulio: “anche se penso sia un bravissimo ragazzo, ma se vuoi fare ii leader devi essere il primo a dare l’esempio”; Francesca e Simone nominano Giulio: “è troppo calcolatore”.

Le nomination palesi dei concorrenti preferiti del Grande Fratello 2025

A seguire le nomination palesi dei tre concorrenti immuni, preferiti dal pubblico.

Anita : “nomino Giulio”;

: “nomino Giulio”; Domenico vota Grazia: “non mi è piaciuto il comportamento che ha avuto questa settimana riguardo la prova“;

vota Grazia: “non mi è piaciuto il comportamento che ha avuto questa settimana riguardo la prova“; Donatella che fa il nome di Francesco “non ci sopportiamo proprio”.

I concorrenti più votati sono Giulio, Matteo e Omer.

I concorrenti nominati del Grande Fratello nella puntata di lunedì 6 ottobre 2025

Chi vuoi salvare tra Giulio, Omer e Matteo? Il concorrente meno votato sarà eliminato durante la prossima puntata di lunedì 13 ottobre 2025.

Ecco il video Mediaset.