Si è da poco conclusa la prima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 29 settembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 1a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 29 settembre

La prima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 29 settembre 2025 è iniziata con l’ingresso di Simona Ventura. “Siamo qui a festeggiare i primi 25 anni del GF. Il suo Giubileo” sono le prime parole della nuova conduttrice che prima di presentare i nuovi concorrenti invia un saluto ad Alfonso Signorini, padrone di casa delle precedenti edizioni “vip”. Inizia così il nuovo viaggio del GF con la presentazione dei primi concorrenti di questa edizione: si parte con Anita, Donatella, Omer e Francesca con il figlio Simone.

Spazio poi agli opinionisti del Grande Fratello 2025. Per un ritorno al passato e alle origini, Super Simo ha deciso di condividere questo viaggio con tre volti che sono stati lanciati proprio dal Grande Fratello. Si tratta di Cristina Plevani, prima storica vincitrice del GF, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. “Mi sento la figliol prodiga che torna a casa dopo 25 anni” – dice Cristina Plevani, mentre Floriana Secondi con la sua solita ironia scherza sulla scelta dell’abito bianco “ero così desiderosa di tornare che sono venuta vestita da sposa“. Da segnalare in passerella la presenza di Tommy Vee. Al Grande Fratello 2025 anche il ricordo di Pietro Taricone. A 25 anni dalla prima edizione, Simona Ventura ha voluto ricordare anche Pietro Taricone. L’ex concorrente è stato uno dei più amati di sempre, classificatosi al terzo posto alla spalle del pizzaiolo Salvo Veneziano e della vincitrice Cristina Plevani. Indimenticabile la breve relazione nata proprio all’interno della casa tra Cristina e Pietro.

La diretta del GF prosegue con la presentazione degli altri gieffini: Benedetta, Giulia, Matteo, Domenico, Giulia, Grazia, Francesco e Jonas.

Chi è uscito ieri sera 29 settembre dal Grande Fratello 2025?

Durante la prima puntata del Grande Fratello 2025 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico ha iniziato a conoscere i nuovi concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 29 settembre

Durante la prima puntata del nuovo Grande Fratello 2025 non ci sono state neppure le nomination. A comunicarlo è stata la padrona di casa Simona Ventura che ha detto ai ragazzi: “capisco l’adrenalina, ma adesso tranquillizzatevi. Primo televoto di quest’anno il pubblico deve votare il suo preferito e i tre più votati vincerà l’immunità dalle nomination future, ma ho per voi un’altra splendida notizia. Vedete quel bel pulsante, dovete sapere che il Grande Fratello ha tolto l’acqua calda: quindi doccia gelata per tutti voi per una settimana a meno che uno di voi non schiacci quel pulsante. Attenzione: chi lo schiaccerà avrà regalato l’acqua calda per tutti voi e per se stesso, ma sarà escluso dal televoto per il preferito e rinuncerà di fatto al televoto per il favorito”.

Alla fine è Giulio a premere il pulsante rinunciando così di fatto alla possibilità di essere uno dei tre preferiti dal pubblico e di conseguenza all’immunità. In lizza per vincere il televoto per il preferito della casa ci sono: Anita, Benedetta, Donatella, Domenico, Francesca e Simone, Giulia, Francesco, Grazia, Jonas, Matteo e Omer.

