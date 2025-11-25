E’ terminata la decima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 24 novembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 10a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 24 novembre

La decima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 24 novembre 2025 di Simona Ventura prende il via con l’ingresso della conduttrice nella casa. La Ventura ha qualcosa da comunicare ai concorrenti: una busta rossa choc destinata ad uno di loro. Poco dopo Rasha viene chiamata in mistery room per aprire la fatidica busta rossa. Solo allora la concorrente di origini giordane scopre che l’ex fidanzato Manuel ha rilasciato una intervista in cui ha rivelato alcuni retroscena della loro storia d’amore. Rasha non è sorpresa, anzi replica con fermezza e decisione alle accuse dell’ex fidanzata smascherandolo in diretta mostrando, ancora una volta, tutta la sua fierezza e coraggio. Poco dopo Rasha viene raggiunta anche da Omer: prosegue la loro conoscenza nella casa tra alti e bassi, ma la concorrente rivela di essere molto presa dal concorrente.

Poi si prosegue con il boxer-gate che ha per protagonista Omer e lo scontro con Jonas. I due si ritrovano in studio per un faccia a faccia che conferma, ancora una volta, che tra i due non scorre buon sangue. Spazio poi ad un momento di grande emozione per Grazia che parla d’amore del complicato rapporto con il padre Marius che poco dopo arriva nella casa per una sorpresa.

Chi è uscito ieri sera 24 novembre dal Grande Fratello 2025?

Durante la decima puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Francesca, Simone, Rasha, Giulia, Donatella e Omer. Questa settimana il pubblico era chiamato a votare il primo concorrente finalista. In lizza per la finale, a loro insaputa, sono arrivate Rasha, Donatella e Giulia. Alla fine la più votata dal pubblico è stata Giulia eletta prima finalista di questa edizione.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 24 novembre

Durante la decima puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Omer, Mattia, Jonas e Grazia.

Chi vuoi eliminare e chi vuoi in finale tra Omer, Grazia, Mattia e Jonas? Il concorrente più votato dal pubblico sarà il secondo finalista di questa edizione, mentre il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 1 dicembre 2025.

