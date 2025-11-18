Si è conclusa la nona puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 17 novembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 9a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 17 novembre

La nona puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 17 novembre 2025 di Simona Ventura ha regalato colpi di scena e una doppia eliminazione. Dopo i consueti saluti agli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista oramai ospite fissa” Sonia Brugnalelli, Simona Ventura entra nella casa per salutare i casalinghi e casalinghe. Si entra subito nel vivo con un confronto tra Mattia, la fidanzata Carlotta e Grazia. Tutto ha inizio la scorsa settimana quando Mattia apre una busta rossa e scopre in diretta di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta. In realtà Mattia scopre anche dell’esistenza di una seconda busta rossa di cui Grazia era a conoscenza. All’interno la verità: Mattia non era stato mollato dalla fidanzata Carlotta, ma Grazia ha preferito tacere per salvaguardare l’amico dal gioco. Un comportamento che ha diviso tutti: se Simona Ventura ha apprezzato il gesto di Grazia, dallo studio Ascanio è apparso contrariato. In realtà anche Mattia non ha apprezzato al punto di reagire: “cosa me ne frega dell’immunità. Certo che è una scelta sbagliata. Mi sono sentito tradito, perché hai visto come sono stato”. Poco dopo Carlotta, la fidanzata di Mattia è entrata per un faccia a faccia con Grazia.

E ancora spazio alla coppia Omer e Rasha che si sono scambiati finalmente il primo bacio, anche se all’interno della casa del GF c’è chi crede sia solo strategia. In particolare mamma e figlio, Francesca e Simone, che puntano il dito contro Rasha pronunciando parole poche carine che spingono la bella palestinese a difendersi come una leonessa. Durante la lunga diretta non mancano momenti di grande emozione con Giulia che, dopo aver raccontato la sua storia, riabbraccia i fratelli. Infine il ritorno di Marina La Rosa, la “gatta morta” del primo Grande Fratello, per un incontro con Domenico.

Chi è uscito ieri sera 17 novembre dal Grande Fratello 2025?

Durante la nona puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Francesca e Simone, Domenico, Rasha, Giulia e Flaminia. Il concorrente meno votato dal pubblico e di conseguenza il concorrente eliminato dalla casa è stata Flaminia. Ma non finisce qui, visto che durante la puntata è stato aperto anche un televoto flash che ha visto a rischio cinque donne della casa. A rischio eliminazione: Anita, Francesca, Donatella, Benedetta e Ivana. Il pubblico da casa ha deciso di eliminare Ivana.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 17 novembre

Durante la nona puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone.

Chi vuoi in finale tra Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone? Il concorrente più votato dal pubblico sarà il primo finalista di questa edizione e sarà eletto nella prossima puntata di lunedì 24 novembre 2025.

