Si è da poco conclusa la seconda semifinale del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 15 dicembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 13a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 15 dicembre

La tredicesima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 15 dicembre 2025 di Simona Ventura parte con una comunicazione ai concorrenti. La padrona di casa chiama tutti i casalinghi e casalinghe in passerella per comunicare che la finale del programma è stata posticipata a giovedì 18 dicembre 2025. Una notizia che coglie di sorpresa tutti! Poco dopo si entra subito nel vivo con il confronto tra Omer e Rasha. I due si ritrovano nuovamente nella casa del GF dopo il duro confronto della scorsa puntata che ha visto Rasha eliminata dal gioco. Un momento di grande emozione per entrambi che, durante l’ultima settimana, hanno avuto modo di riflettere sui rispettivi sentimenti. Rasha ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e riabbraccia così Omer: l’inizio di una nuova fase della loro storia.

Spazio poi all’atto finale tra Benedetta e Valentina, l’ex compagna di Domenico. Le due si confrontano in un faccia a faccia che sul finale coinvolge anche Domenico che sul finale decide di riabbracciare l’ex Valentina. Durante la semifinale un momento di grande emozione anche per Giulia che racconta la sua traumatica storia di rapimento, mentre Grazia in passerella ritrova Mattia da poco tornato single. Una sorpresa anche per Jonas che ritrova in giardino il suo cane e i fratelli, mentre sul finale la difficile scelta di Anita che decide di non leggere una lettera scritta dal padre.

Chi è uscito ieri sera 15 dicembre dal Grande Fratello 2025?

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Domenico e Omer. Questa settimana il pubblico era chiamato a votare per il quinto finalista. A trionfare è stato Omer con il 53% dei voti su Domenico. Non solo, durante la semifinale i cinque finalisti Omer, Grazia, Anita, Jonas e Giulia sono chiamati in gran segreto ad eleggere il super finalista. Con due voti a conquistare il titolo di super finalista è Anita: la concorrente arriva di diritto sul podio della finale.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 15 dicembre