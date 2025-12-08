Stasera, lunedì 8 dicembre 2025, va in onda la semifinale del Grande Fratello 2025 presentato da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio ritroviamo anche gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e la new entry Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2025, semifinale stasera su Canale 5, la diretta della dodicesima puntata dell’8 dicembre, cosa succederà?

Lunedì 8 dicembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la semifinale del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Ci siamo: questa sera durante la semifinale scopriremo il futuro dei concorrenti rimasti all’interno della casa. Prima il verdetto del televoto che vede Rasha, Francesca, Domenico e Simone a rischio eliminazione. Due di loro questa sera dovranno dire addio al sogno della finale e, stando ai sondaggi, Domenico e Simone sono a rischio eliminazione.

Ma passiamo ai temi della semifinale: si parlerà della crisi sopraggiunta tra Rasha e Omer. Nell’ultima settimana i due sono entrati in crisi con Omer che ha deciso di confidarsi con Jonas. Il modello ha accolto le confessioni del rivale per poi lasciarsi andare dicendo: “io sono il primo ad aver avuto dubbi insieme a Francesca. Comunque se vuoi parlare di qualsiasi cosa e ti vuoi sfogare, io queste cose non le uso contro di te. Lo dico perché ho visto che stai per le tue, un po’ da solo, e mi dispiace questa cosa“. Intanto anche tra Jonas e Anita sono nate delle incomprensioni che potrebbero incrinare il rapporto nato nelle ultime settimane. Infine spazio al triangolo Domenico, Valentina e Benedetta con nuove indiscrezioni e un possibile messaggio da parte di Elodie che, stando a diverse indiscrezioni finora non confermate, potrebbe intervenire in diretta.

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination dell’8 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della dodicesima puntata, la semifinale del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Rasha, Simone, Francesca e Domenico? I due concorrenti meno votati saranno eliminati definitivamente dalla casa.

Stando ai sondaggi Rasha con il 46% è la favorita alla finale, mentre Francesca conquista il 30% delle preferenze. A seguire i due papabili eliminati di puntata: Domenico con il 15%

e Simone con il 7%.

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura cambia nuovamente programmazione e dopo il raddoppia al giovedì torna con un solo appuntamento settimanale previsto per il lunedì sera. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: