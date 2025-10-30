Stasera, giovedì 30 ottobre 2025, raddoppia il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura in prima serata suI Canale 5. Cambia la programmazione del reality show che, da questa settimana, andrà in onda due volte: il lunedì e giovedì. Accanto alla conduttrice in studio ritroveremo i tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Non solo, confermata la presenza dell’opinionista “ospite” Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della sesta puntata del 30 ottobre, cosa succederà?

Giovedì 30 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la sesta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Le ultime nomination hanno creato dissapori e confronti all’interno della casa. In particolare Donatella è rimasta molto delusa e non si aspettava di essere la scelta di Jonas. Peraltro la casalinga di Bari non ha apprezzato le motivazioni del modello che ha giudicato come irrispettose nei suoi confronti. Nonostante ciò, Donatella è pronta a giocarsi il televoto anche se Jonas continua a darle della “furba”.

Anche Francesco è rimasto molto male dalla nomination dopo una settimana di scontri e confronti con Grazia e incomprensioni con Omer. “Non lo merito” – ha detto più volte il vigile pugliese, mentre Grazia continua ad attaccarlo facendogli notare che non solo non si espone mai, ma è anche senza personalità. Intanto Francesco ha deciso di rompere i rapporti con Grazia, Anita e Benedetta. Infine una sorpresa per Simone, il figlio di Francesca. Ad annunciarla è stata Simona Ventura che sui social ha scritto: “ho una rivelazione incredibile: il papà di Simone vuole incontrare suo figlio. Spero che questo possa essere un primo passo per aiutarli a risolvere la loro distanza che oggi sembra incolmabile“. Come reagirà il ragazzo?

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 30 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. A rischio eliminazione ci sono: Donatella, Francesco e Jonas? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi il concorrente più salvato dal pubblico è Donatella con il 36,76% delle preferenze seguita da Jonas con il 35,60%. Ultima piazza per Francesco Rana che con il 27,64% si candida a diventare il primo concorrente a rischio eliminazione nella prossima puntata.

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura, inizialmente previsto in diretta solo il lunedì in prime time su Canale 5 cambia programmazione e raddoppia anche al giovedì. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: