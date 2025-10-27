Stasera, lunedì 27 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. In studio accanto alla conduttrice ritroviamo i tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 27 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Si preannuncia una diretta ricca di colpi di scena quella del GF a cominciare dai tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli “retrocessi” dallo studio al tugurio? Perchè? Non è dato saperlo, ma lo spoiler è stato annunciato proprio da Cristina Plevani sui social. In studio, invece, ritroveremo Sonia Bruganelli nuovamente nelle vesti di “opinionista” ospite dopo l’invito della scorsa puntata di Simona Ventura.

Si entra poi nel vivo con un confronto tra Valentina e il compagno Domenico. Dopo il primo confronto di qualche settimane fa, Simona Ventura ha incontrato personalmente Valentina che questa sera tornerà nella casa. Proprio Super Simo sui social ha annunciato: “venerdì sono stata vicna a Scampia. E ho incontrato Valentina, la compagbna di Domenico. Lei è molto arrabbiata e m i ha raccontato diverse cose che non sapevo. Lunedì entrerà nella casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta. Una volta per tutte“. Spazio poi alla storia di Donatella, una delle protagoniste di questa edizione, che stasera riceverà una bellissima sorpresa dalla mamma. Infine scopriremo come procede la conoscenza tra Rasha e Omer.

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 27 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. A rischio eliminazione ci sono: Benedetta, Rasha e Matteo? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi il concorrente più salvato dal pubblico con il 44% delle preferenze è Rasha seguita da Benedetta con il 30%. Fanalino di cosa con il 25% Matteo che potrebbe essere il terzo eliminato di questa edizione.

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura, inizialmente previsto in diretta solo il lunedì in prime time su Canale 5 cambia programmazione e raddoppia anche al giovedì. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

