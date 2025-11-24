Stasera, lunedì 24 novembre 2025, torna l’appuntamento con la casa del Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio anche gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Confermata la presenza dell’opinionista “ospite” Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anti cipazioni della puntata.

Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della decima puntata del 24 novembre, cosa succederà?

Lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 21.20 va in onda la decima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Stando alle anticipazioni si discuterà del gesto di Omer che ha scatenato l’ira di Jonas e di altri concorrenti nella casa. Il boxex-gate, come è stato ironicamente chiamato, divide dentro e fuori la casa con una parte del pubblico che chiede la squalifica del concorrente siriano. Non solo, anche Rasha ha vissuto un momento di grande crisi al punto da valutare di lasciare il gioco.

Ma non finisce qui, visto che durante la diretta una nuova busta rossa sarà consegnata ad uno dei concorrenti che scoprirà il contenuto esplosivo. Spazio poi ad un incontro emozionante per Grazia che potrà riabbracciare il papà. Infine nella casa è tornata anche Marina La Rosa per una chiacchierata, face to face, con Grazia e Donatella.

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 24 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della decima puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana è un televoto in positivo, visto che il pubblico è chiamato a votare il primo concorrente finalista di questa edizione. Chi vuoi in finale tra Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone

Stando ai sondaggi la più votata secondo un forum dedicato al programma è Giulia con il 34% seguita da Rasha con il 21%. A seguire Francesca con il 16%, Omer con il 14%, Donatella con il 9% e Simone con il 6%.

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura cambia nuovamente programmazione e dopo il raddoppia al giovedì torna con un solo appuntamento settimanale previsto per il lunedì sera. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: