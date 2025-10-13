Stasera, lunedì 13 ottobre 2024, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio accanto a Super Simo i tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 13 ottobre 2025 dalle ore 21.20 va in onda la terza puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Stando alle anticipazioni si parlerà della lite scoppiata nella casa tra Omer e Jonas che ha infiammato gli animi dentro e fuori la casa. Spazio poi alla storia di Rasha, la concorrente di origini palestinesi che nel giro di pochissimi giorni ha già conquistato la simpatia degli altri concorrenti.

Tra gli argomenti al centro della puntata anche l’uscita dalla casa di Anita Mazzotta che nei giorni scorsa ha abbandonato la casa per motivi personali. Cosa le è successo? L’uscita improvvisa di Anita dalla casa del GF è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando delusi tantissimi telespettatori che avevano trovato in lei la concorrente preferita. Al momento non è dato sapere se Anita rientrerà o meno nella casa anche se sul sito del Grande Fratello la sua faccia è ancora nella lsita dei concorrenti. Infine una bella sorpresa per Giulio che riceverà la visita di una persona a lui molto cara.

Durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. A rischio eliminazione ci sono: Giulio, Matteo e Omar. Chi vuoi salvare? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo eliminato durante la diretta di stasera, lunedì 13 ottobre 2025.

Stando ai sondaggi il più salvato dal pubblico è Omer Elomari con il 53-56% dei voti seguito da Giulio Carotenuto con il 22–24%. A rischio eliminazione c’è Matteo Azzali con il 20–24%, ma tutto può ancora succedere!

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura, è trasmesso in diretta il lunedì sera in prime time su Canale 5. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: