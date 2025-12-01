Stasera, lunedì 1 dicembre 2025, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025 presentato da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio ritroviamo anche gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e la new entry Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della undicesima puntata del 1 dicembre, cosa succederà?

Lunedì 1 dicembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la undicesima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cresce l’attesa in vista della finale del 15 dicembre 2025 e stasera scopriremo il nome del secondo finalista dopo quello di Giulia che, la scorsa settimana ha vinto il televoto diventando di fatto la prima finalista di questa edizione. In lizza per il titolo di secondo finalista ci sono Jonas, Omer e Grazia e Mattia.

Intanto nella casa Rasha Younes e Anita Mazzotta sono state protagoniste di un confronto molto intenso conclusosi con un lungo abbraccio che ha emozionato il pubblico del reality. Non solo si tornerà a parlare di Grazia e della sua storia, ma nella casa farà ritorno anche Valentina, la ex compagna di Domenico. La donna è pronta ad un nuovo confronto a tre con Domenico e Benedetta. Ma non finisce qui, visto che nella casa arriva anche Dolce Dona, l’ esplosiva concorrente del Grande Fratello kosovaro pronta a trascorrere del tempo con i concorrenti italiani. Infine una difficile scelta per Donatella chiamata a scegliere tra il bene del gruppo o riabbracciare l’amato marito Andrea. Cosa deciderà di fare?

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 1 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della undicesima puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi eliminare e chi vuoi in finale tra Omer, Grazia, Mattia e Jonas? Il concorrente più votato dal pubblico sarà il secondo finalista di questa edizione, mentre il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 1 dicembre 2025.

Stando ai sondaggi il secondo finalista potrebbe essere uno tra Jonas e Omer rispettivamente con il 40.95% e il 38.78%. A rischio eliminazione ci sono: Grazia Kendi con l’11,44% e Mattia Scudieri con solo l’8,34%.

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura cambia nuovamente programmazione e dopo il raddoppia al giovedì torna con un solo appuntamento settimanale previsto per il lunedì sera. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: