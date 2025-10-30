Anita Mazzotta è tornata nella casa del Grande Fratello 2025 dopo la morte della mamma. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto enorme e un dolore che non passa mai. In questi giorni Anita è crollata in lacrime con Rasha e Omer confessando di essere sola.

Anita Mazzotta al Grande Fratello: “sono sola, ho perso mia madre”

Anita Mazzotta è crollata nella casa del Grande Fratello 2025. La concorrente è scoppiata a piangere in giardino confessando ad Omer e Rasha di essere rimasta sola dopo la morte della mamma. “Sono sola, fuori da qui non ho nessuno – ha detto Anita in lacrime. “Chi può capire cosa sto provando? Nessuno. L’unica persona che viveva per me a cui potevo appoggiarmi era mia madre, io l’ho persa. Devo dire “Anita è forte, Anita è la più forte”. Ho perso mia madre”.

La concorrente si è poi lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla sua vita familiare fuori la casa: “su mio fratello non posso contare. Vincent è il compagno e alla veglia di mamma mi hanno detto “prenditi cura di Vincent”, ma che vuol dire? Ma chi se ne prende cura? Mia madre non c’è, chi si prende cura di Anita?“.

Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025: “Mio padre non c’è”

Non solo, Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025 ha parlato anche della totale assenza del padre. “Mio padre non c’è, chi si prende cura di Anita? In Puglia non c’è mai stato, ora è tornato per dire che è fiero di me perché mi ha visto in tv. Da 15 anni che non si faceva vivo, 15 anni. E alla veglia di mia madre mi dicevano “Stai dietro a Vincent”, ma io sono la figlia, ho perso mia madre, come faccio a star dietro a un’altra persona?” – ha detto con le lacrime agli occhi ai compagni Omer e Rasha.

Ricordiamo che Anita aveva lasciato la casa del Grande Fratello proprio in seguito alla morte della mamma. La concorrente ha poi deciso di tornare nella casa accolta con grande emozione da Simona Ventura che l’aveva rassicurata: “sono dolori che non passano mai, però io penso che questa esperienza possa almeno darti un po’ di calore, siamo qui che ti vogliamo un mondo di bene“. Anche i compagni della casa l’hanno accolta e riabbracciata con grande affetto.

Ecco il video Mediaset.