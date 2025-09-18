C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello 2025 affidata alla conduzione di Simona Ventura in prima serata su Canale 5. Un ritorno alle origini per il reality show più longevo e famoso della televisione che quest’anno torna a puntare sulle storie di persone comuni.

Grande Fratello 2025, quando inizia su Canale 5?

Simona Ventura è pronta per il Grande Fratello 2025, il reality show di successo in partenza da lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. La nuova edizione del reality si preannuncia un tuffo nel passato: il Grande Fratello torna alle origini, quando era prima di tutto un esperimento sociale prima che uno show televisivo. Parola di Simona Ventura che ha annunciato il primo concorrente di questa edizione: “Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni, come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri. Ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre il corpo allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio. Grande Fratello, prossimamente su Canale 5”.

Con l’arrivo di SuperSimo alla guida del GF, il reality show vira verso una nuova direzione mantenendo sempre la sua identità. Non cambia il format: un mix di concorrenti di età e storie diverse, si ritrovano chiusi per settimane nella casa dei Limina Studios a Roma Nord: niente contatti con l’esterno, solo la quotidianità scandita da telecamere sempre accese, 24 ore su 24, pronte a catturare ogni istante.

Grande Fratello 2025 news, anticipazioni su concorrenti ed opinionista

Ma passiamo alle novità del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Il reality show torna alle origini con storie di persone comuni. Non più “vip”, influencer o volti legati al mondo dello spettacolo e dei social, il GF punta a raccontare le vite di persone più vicine alla realtà. Persone comuni proprio come è accaduto 25 anni durante la prima, storica edizione, che ha consacrato la vittoria di Cristina Plevani. Al momento non è ancora stato annunciato il cast ufficiale dei concorrenti, ma una cosa è certa: il Grande Fratello 2025 quest’anno durerà all’incirca 100 giorni per terminare durante le vacanze di Natale.

Tra le novità annunciate anche l’arrivo di tre commentatori-opinionisti in studio. Si tratta di Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, tre personaggi diventati popolari proprio grazie all’esperienza del GF.

Grande Fratello 2025 dove seguirlo in tv e streaming

L’appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura è il lunedì in diretta in prima serata su Canale 5. Confermati anche gli appuntamenti del daytime tra Canale 5 e Italia 1, Mediaset Extra e la diretta sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.