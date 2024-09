Ci siamo: si accendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello 2024 con una nuova imperdibile edizione. Alla conduzione ritroviamo Alfonso Signorini con Cesara Buonamici confermata nel ruolo di opinionista, ma quest’anno non sarà sola. Scopriamo chi è la nuova opinionista, ma soprattutto i primi nomi annunciati dei concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà!

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della prima puntata del 16 settembre

Al via da lunedì 16 settembre 2024 dalle ore 21.20 la nuova edizione del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. La porta rossa sta nuovamente per riaprisi a pochi mesi dalla scorsa edizione che ha visto trionfare Perla Vatiero, l’ex fidanzata di Mirko e protagonista di Temptation Island.

La casa più spiata d’Italia riparte con tante novità: a cominciare da uno studio completamente nuovo che sarà inaugurato durante la diretta della prima puntata. Quest’anno, infatti, c’è l’inaugurazione del nuovissimo Villaggio di Grande Fratello, presso i Lumina Studios di Roma al cui interno è presente uno studio completamente nuovo e rinnovato, ma anche la nuova grandissima casa di 1.750 mq!

Padrone di casa ancora una volta Alfonso Signorini che sarà accompagnato in questa lunga avventura da Cesara Buonamici confermata nel ruolo di opinionista. Ma la giornalista e vicedirettrice del TG5 non sarà sola, visto che quest’anno c’è anche Beatrice Luzzi nelle vesti di opinionista. Confermata la presenza di Rebecca Staffelli chiamata a raccogliere i commenti social! Infine tra le novità di quest’anno, come annunciato direttamente dai canali ufficiali Mediaset, la diretta dalla casa tornerà 24 ore su 24!

Grande Fratello 2024, i concorrenti

Ma passiamo ai concorrenti del Grande Fratello 2024 che, come successo per la passata edizione, sarà misto con la presenza di volti noti e meno noti del mondo dello spettacolo, ma anche non famosi. Tra i concorrenti noti pronti a varcare la porta rossa del GF ci sono:

Clarissa Burt , ex modella e attrice

, ex modella e attrice Clayton Norcross , l’attore noto dal grande pubblico per il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful;

, l’attore noto dal grande pubblico per il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful; Helena Prestes , modella brasiliana ex concorrente di Pechino Express e de L’Isola dei Famosi;

, modella brasiliana ex concorrente di Pechino Express e de L’Isola dei Famosi; Iago García , attore della soap Il Segreto;

, attore della soap Il Segreto; Jessica Morlacchi , ex voce dei Gazzosa;

, ex voce dei Gazzosa; Luca Calvani , conduttore televisivo e attore italiano;

, conduttore televisivo e attore italiano; Shaila Gatta , ex concorrente di Amici, velina di Striscia La Notizia e conduttrice di Paperissima Sprint;

, ex concorrente di Amici, velina di Striscia La Notizia e conduttrice di Paperissima Sprint; Enzo Paolo Turchi , ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo;

, ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo; Ilaria Galassi , Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere “unico concorrente”, ex ragazze di Non è la Rai;

, ed “unico concorrente”, ex ragazze di Non è la Rai; Lino Giuliano , ex concorrente di Temptation Island anche se il suo ingresso è già a rischio per alcuni commenti sui social;

, ex concorrente di Temptation Island anche se il suo ingresso è già a rischio per alcuni commenti sui social; Tommaso Franchi , 24 anni di Siena di professione idraulico;

, 24 anni di Siena di professione idraulico; Ilaria Clemente, originaria di Roma e lavora nel campo della sicurezza informatica.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna con il consueto doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt)

con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).