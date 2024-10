Si è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 7 ottobre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 7a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 7 ottobre

La settima puntata del Grande Fratello di lunedì 7 ottobre 2024 è iniziata con il triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Lorenzo e Javier. Dopo settimane, Shaila è arrivata alla conclusione: la ex velina di Striscia La Notizia interrompe la conoscenza con Javier. Ma non finisce qui, visto che confida alle amiche di essere attratta da Lorenzo, ma di non volerlo nella sua vita. «Non ho mai nascosto, ne ho parlato anche con le ragazze, c’è una parte di lui che mi attira e tutto il resto del suo comportamento non mi è piaciuto e come donna non lo scelgo» – dice Shaila delusa dal comportamento di Lorenzo che si è gettato tra le braccia di Helena.

Dal canto suo Lorenzo conferma a Shaila il suo interesse: «è scattata una scintilla fisica e mentale sin dal primo giorno che ci siamo incontrati per me. Quando ci guardiamo sento qualcosa che probabilmente è stata messa in stand-bye. Mi piace». Le sue parole fanno arrabbiare Helena Prestes che in diretta lo accusa di essere solo un giocatore: «non ti voglio proprio vedere. Per me è finita, pensavo che lui era sincero con me, io mi sono data tutta. Il dramma è finito. Sei un bugiardo, hai giocato con me e con lei. Io ero sincera con te, su tutto. Se io ho sofferto qui e perchè mi hai fatto ricordare la sofferenza. E’ un gioco per te».

Durante la lunga diretta spazio anche a grandi emozioni con Enzo Paolo Turchi che ha ricordato la sua infanzia difficile: dalla morte dei fratelli alla rinascita quando la madre lo iscrive alla scuola di danza del Teatro San Carlo di Napoli. E’ l’inizio di un sogno che lo porta a diventare a soli 17 anni primo ballerino. A sorpresa però Enzo Paolo rivela di voler lasciare la casa, ma a sorpresa arriva la moglie Carmen Russo per convincerlo a restare. Tra i due un siparietto del tutto inedito con Enzo Paolo che fa una confessione choc sul suo rapporto con Carmen Russo.

Chi è uscito ieri sera 7 ottobre dal Grande Fratello 2024?

Durante la sesta puntata del Grande Fratello 2024 c’è stato anche il primo concorrente eliminato di questa edizione. Il pubblico era chiamato a salvare uno tra Yulia, Clayton, Maria Vittoria e Iago?

Alla fine il pubblico da casa ha salvato Maria Vittoria (35%), Iago (30%) come preferiti e quindi immuni alle prossime nomination. A rischio ci sono Yulia e Clayton il cui destino è nelle mani dei due immuni che alla fine decidono di mandare direttamente al televoto Yulia.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 7 ottobre

Durante la settimana puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Iago, Clayton, Yulia, Amanda, Tommy ed Helena. Chi vuoi salvare tra Yulia, Amanda, Clayton, Michael, Tommaso e Helena? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.