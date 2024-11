Si è da poco conclusa la tredicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda martedì 19 novembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 13a puntata del Grande Fratello 2024 di martedì 19 novembre

La tredicesima puntata del Grande Fratello di martedì 19 novembre 2024 è iniziata con un nuovo confronto tra Federica e Alfonso di Temptation Island 2024. La ex coppia si ritrova in superled per parlare ancora una volta della loro storia e in particolare su come sta evolvendo il rapporto all’interno della casa. A sorpresa i due rivelano di un riavvicinamento avvenuto una settimana prima dell’ingresso dell’ex tentatore Stefano. Federica e Alfonso si sono scambiati anche un bacio che ha fatto scattare mille dubbi nella giovane ragazza napoletana che confessa ad Alfonso Signorini “lo ribacerei”. Durante la puntata spazio anche ad un confronto tra Federica e il pretendente Antonio entrato nella casa per raccontare la sua verità. Un faccia a faccia che diventa l’ennesimo triangolo, visto che Alfonso interviene asfaltando in diretta televisiva il rivale regalano ai telespettatori una sceneggiata napoletana d’altri tempi, ma senza sottotitoli.

Spazio poi alla storia d’amore tra Giglio e Yulia. I due sono sempre più complici e vicini con il parrucchiere che confessa di essere molto presa da Yulia e di immaginare una vita con lei che fuori dalla casa. Poco dopo Yulia racconta la sua infanzia ed adolescenza: le difficoltà incontrate quando è arrivata in Italia, ma anche il rapporto meraviglioso con la mamma che arriva nella casa per una emozionante sorpresa. Da segnalare poi lo scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Infine proprio Luca, prima di scoprire di essere il preferito, riceve un videomessaggio dal compagno.

Chi è uscito ieri sera 19 novembre dal Grande Fratello 2024

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Amanda Lecciso, Federica Petagna, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Alla fine NON c’è stato alcun eliminato, visto che il pubblico era chiamato a votare il concorrente preferito che è stato Luca Calvani.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 19 novembre

Durante la tredicesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice, Jessica Morlacchi e Clayton Norcross. Chi vuoi salvare tra Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice, Jessica Morlacchi e Clayton Norcross? Alla chiusura del televoto il concorrente meno sarà definitivamente eliminato dalla casa del GF.

