Il Grande Fratello 2024 ha già il suo primo concorrente squalificato. Lino Giuliano, l’ex concorrente di Temptation Island, è stato squalificato dal reality show ancor prima di varcare la porta rossa! Come mai e soprattutto cosa è successo?

Lino Giuliano fuori dal Grande Fratello 2024: perchè?

Dopo l’esperienza televisiva di Temptation Island dove ha brillato per galanteria, gentilezza, classe ed eleganza, Lino Giuliano era stato annunciato tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2024. A poche ora della prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza su Canale 5 ecco arrivare la prima notizia bomba. Lino Giuliano è stato squalificato dal gioco stando a quanto trapelato nelle ultime ore; una decisione di Mediaset che presto verrà comunicata. Un vero e proprio record, naturalmente in negativo, per l’ex concorrente di Temptation che è durato quanto un gatto in tangenziale, anzi non è riuscito nemmeno a incasellarsi nella fila per l’ingresso.

Ma qual è il motivo della squalifica di Lino Giuliano? Il protagonista di Temptation Island si è fatto notare sui social network per un commento omofobo nei confronti del TikToker Enzo Bambolina che ha scatenato una sommossa sul web.

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024 per un commento omofobo

Tutto è iniziato quando è spuntato sui social il nome di Lino Giuliano come concorrente del Grande Fratello 2024. Il TikToker Enzo Bambolina ha commentato il post ironicamente alludendo che tra i due ci fosse una conoscenza pregressa. La replica dell’ex di Temptation Island non è tardata ad arrivare. «Ti piacerebbe essere stato con me. Ma sembri l’omino della Michelin. Se fai un trapianto di capelli sei più credibile”, aveva detto. Per poi aggiungere: “Ricch*** di me***! Pettegolo! Hai perso la testa? Domani vado a denunciarti!» – il commento omofobo di Lino Giuliano che ha cercato di rimediare qualche ora dopo con un lungo post di scuse che vi riportiamo.

«Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite. lo giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento. Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità.

In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia. Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati e non ho mai offeso nessuno.

Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay».

A poche sono bastate le scuse, che ognuno è libero di interpretare come vuole, ma la decisione del Grande Fratello 2024 è irremovibile e il concorrente non varcherà la porta rossa di Cinecittà.