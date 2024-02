La grande macchina del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini, prosegue inarrestabile la sua corsa verso la finale. Questa sera una nuova imperdibile puntata che decreterà l’uscita dalla casa di uno dei concorrenti. Ecco tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, mercoledì 21 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della trentottesima puntata del 21 febbraio

Mercoledì 21 febbraio 2024 dalle ore 21.35 va in onda la trentottesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show presentato da Alfonso Signorini su Canale 5. Come sempre in studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? A distanza di 48h dall’ultima diretta, scopriremo il verdetto del televoto che questa settimana è ad eliminazione e vedrà l’uscita definitiva di uno dei concorrenti. Non solo, una lite ha stravolto gli equilibri della coppia formata da Letizia e Paolo reduci da un San Valentino da favola.

Anche Federico ha vissuto un momento di sconforto, ma ha trovato in Greta una spalla su cui appoggiarsi. Intanto nella casa si discute del ritorno di Giuseppe Garibaldi uscito per ben due volte per problemi di salute. La prima è Anita che ha commentato così il ritorno del suo amico: «ormai non so più cosa pensare…io lo dico apertamente, lo preferisco fuori che sta bene piuttosto dentro che sta male…io l’ho detto, non a lui ma l’ho detto». Anche Marco Maddaloni ha detto la sua: «ti posso dire? Se io gli dicessi ‘a me farebbe piacere che tu stessi a casa tua’, potrebbero pensare che è una strategia. Ma se io potessi augurare qualcosa a Giuseppe, gli augurerei di vivere lo studio, magari con un po’ di fortuna, lavoricchiare, fare altre cose…stai fuori».

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 21 febbraio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 38esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome del secondo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Chi vuoi salvare tra Beatrice, Sergio, Stefano, Federico e Grecia Colmenares? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di stasera, mercoledì 21 febbraio 2024.

Stando ai sondaggi, il concorrente più votato è ancora Beatrice Luzzi con il 46,89% di preferenze seguita da Marco Maddaloni con il 14,98%. Terzo posto per Federico Massaro con il 14,78%. Fanalini di coda: Stefano Miele con il 13,54% e Sergio D’Ottavi con il 9,81%. Stando alle previsioni dovrebbe essere proprio Stefano ad abbandonare definitivamente la casa per volere del pubblico sovrano.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e mercoledì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.