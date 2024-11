Stasera, martedì 26 novembre 2024, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Ad affiancarlo in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi chiamate a commentare il comportamento e l’evoluzione dei rapporto dei concorrenti all’interno della casa. Non solo, in studio anche Rebecca Staffelli, la voce sentimenti del mondo social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Martedì 26 novembre 2024 dalle ore 21.34 va in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Dopo la divisione delle coppie tra casa e tugurio, stasera finalmente i concorrenti potranno ritrovarsi tutti insieme. Tra i temi della puntata: il triangolo amoroso di Temptation Island con Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. La ex concorrente di Temptation Island è sempre più divisa tra l’ex fidanzato Alfonso e l’ex tentatore Stefano. Dopo un rilancio verso l’ex Alfonso, Federica sembra aver già cambiato idea.

Non solo, spazio anche ad una bellissima sorpresa per Helena Prester che potrà riabbracciare l’amica Dayane Mello, mentre anche Tommaso vivrà una forte emozione. Infine Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi delle Non è la Rai da stasera saranno separate iniziando così a giocare come concorrente unico.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 26 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quindicesima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lorenzo, Stefano, Shaila, Luca, Amanda ed Helena? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati guadagneranno l’immunità.

Stando ai sondaggi al momento il concorrente più votato dal pubblico è Helena Prestes con il 39% seguita da Luca Calvani con il 25% e terzo posto per Lorenzo Spolverato con il 16%. In calo drastico Shaila Gatta con il 9%. Chiudono: Stefano Tediosi 6% e Amanda Lecciso 5%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì, cambia ancora programmazione in vista del mese di novembre. Dopo la puntata del lunedì, Mediaset ha deciso di spostare il reality show al martedì sera. Dal 12 novembre, infatti, il GF andrà in onda il martedì sera prendendo così il posto di Temptation Island. Attenzione: il reality show torna in onda con il doppio appuntamento settimanale da sabato 23 novembre. Per tutti i fan e gli appassionati del programma ricordiamo che le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).