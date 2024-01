Il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini torna eccezionalmente di martedì in prima serata su Canale 5. Nuovi colpi di scena e scontri tra concorrenti nella casa di Cinecittà. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, martedì 23 gennaio 2024.

Grande Fratello 2024, la diretta della trentaduesima puntata su Canale 5

Martedì 23 gennaio 2024 dalle ore 21.35 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Cambio di programmazione, solo per questa settimana, del reality show più ballerino della tv che dalla prossima settimana torna nel consueto appuntamento del lunedì sera. A commentare le avventure dei coinquilini più spiati d’Italia come sempre: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social.

Nella casa del GF Paolo si è lasciato scappare una confessione su Perla e Mirko rivelando: “i due stanno ancora insieme”. Intanto Perla ha vissuto una crisi e si è sfogata in cucina con Greta e Grecia puntando il dito prima contro Stefano: “lo rovino, io brutte parole mai dette. Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata p*****a, capito? Non ho detto brutte cose a Monia“.

Non solo, la ex concorrente di Temptation Island ha qualcosa da dire anche a Beatrice Luzzi: “il bello è che si è messa in mezzo pure Bea. Ma con me però sbattono male! Hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che mi tocca e mi fa male? Quello che fa mi scivola proprio“. Intanto nella casa l’amicizia tra Giuseppe Garibaldi ed Anita sembra evolversi in qualcosa altro con il bidello di Reggio Calabria che confessa: “se non la vedo vado in paranoia. Ho paura, è parte di me. E’ amore“. Cosa succederà?

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 23 gennaio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 32esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che, questa settimana, NON sarà ad eliminazione. Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico, e Sergio? Il concorrente meno votato sarà candidato con Stefano alla prossima eliminazione durante la puntata di stasera, martedì 24 gennaio 2024.

Stando ai sondaggi a salvarsi sarà quasi sicuramente Beatrice Luzzi, la regina incontrastata di questo GF con più del 50% delle preferenze dei voti. A seguire Federico Massaro con il 26% e ultima posizione per Sergio D’Ottavi con il 22%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

La grande macchina del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista nel mese di marzo. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più ballerino della televisione italiana dalla prossima settimana tornerà nella sua consueta collocazione: il lunedì in prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che per tutti i fan e gli appassionati del reality show l’appuntamento con la casa del GF è in diretta h24 sul canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.