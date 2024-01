Il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini, torna in prima serata su Canale 5. Durante la puntata di stasera il ritorno nella casa di Beatrice Luzzi assente momentaneamente, ma anche il verdetto del televoto. Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, lunedì 8 gennaio 2024.

Grande Fratello 2024, la diretta della trentesima puntata su Canale 5

Lunedì 8 gennaio 2024 dalle ore 21.35 il primo appuntamento del nuovo anno con il “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce del sentiment dei social.

La puntata sarà in buona parte dedicata a Beatrice Luzzi. L’attrice di Vivere ha abbandonato la casa del GF dopo la notizia della morte del padre sopraggiunta il giorno 3 gennaio 2024. Un lutto enorme per l’attrice che ha lasciato la casa più spiata d’Italia per riabbracciare la famiglia in un momento così doloroso. Una uscita che, manco a dirlo, ha diviso gli animi della casa: c’è chi ha pianto per la concorrente come Fiordaliso e Vittorio Menozzi, mentre altri hanno sminuito il momento di grande dolore con siparietti ed uscite fuori luogo che tanto hanno indignato il popolo del web, i telespettatori e lo stesso padrone di casa.

Proprio Alfonso Signorini tramite i suoi profili social ha tuonato: “La mancanza di empatia dimostrata da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole”. I concorrenti nel mirino della produzione sono Giuseppe Garibaldi, Anita e Letizia. Provvedimenti in arrivo per i tre: il popolo dei social chiede l’immediata squalifica. Cosa succederà? Una cosa è certa: Beatrice Luzzi è pronta a tornare nella casa del GF dopo il lutto per il padre. Un ritorno che si preannuncia attesissimo.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination dell’8 gennaio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Nessun verdetto di televoto durante la trentesima puntata del Grande Fratello 2024. I tre concorrenti in nomination Perla, Grecia e Monia sono salvi, visto che il televoto è stato annullato dopo l’uscita dalla casa di Beatrice Luzzi per la morte del padre. L’attrice ha dovuto abbandonare il gioco per il grave lutto.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Con l’inizio del 2024 il Grande Fratello di Alfonso Signorini torna nella sua consueta collocazione televisiva. Il reality show di Canale 5 dopo un mese di dicembre “ballerino” tra cambi di programmazione e puntate saltate, torna in onda tutti i lunedì sera in prima serata su Canale 5. Al momento non è ancora dato sapere se è confermato il doppio appuntamento del giovedì sera. Sicuramente il reality non andrà in onda il sabato visto che sarà occupato dalla regina Maria De Filippi con “C’è posta per te”.

Per tutti i fan del programma televisivo ricordiamo che i concorrenti sono in diretta h24 dalla casa GF sul canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.