Stasera, lunedì 7 ottobre 2024, appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporti all’interno della casa le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli che darà voce ai sentimenti dei social Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 7 ottobre, cosa succederà?

Lunedì 7 ottobre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la diretta della settima puntata del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini torna a collegarsi con i concorrenti della diciottesima edizione del GF. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? La “coppia” Shaila Gatta e Javier è già scoppiata. La ex velina di Striscia La Notizia ha comunicato all’ex tentatore di Temptation Island la sua decisione: «voglio essere tranquilla e serena. Rispetterò se tu ti allontani per qualche motivo, ma mi piacerebbe viverti come vivo gli altri ragazzi della casa. Oggi non sono la persona giusta per accoglierti, forse neanche tu la mia».

Shaila Gatta ha poi proseguito dicendo: «non voglio dirti cosa va e cosa non va, perché non c’è nulla che non va. A volte o ti senti coinvolto o no. Non so se è perché c’è tutta questa cosa dietro o semplicemente siamo due persone diverse. Io non sento che tu sia sbagliato, non sento però un trasporto emotivo. Non riesco a sentirmi coinvolta. Non è colpa tua, sei speciale, dolce, sei tante cose». La replica di Javier è stata chiara: «avevo già notato che dentro di te era scattato un meccanismo, quasi inconscio. L’attrazione nei tuoi confronti è maggiore rispetto alla tua nei miei. Sono pragmatico e deciso. Ti invito a pensarci bene, perché il pensiero deve essere quello. Non si gioca con il fatto che un giorno ti svegli così e un giorno in un altro modo. Se non va, non va». Spazio poi alla vicenda di Clayton Norcross: l’attore che interpretata Thorne in Beautiful è a rischio squalifica dopo una forte parolaccia e un gesto particolare che ha indignato il popolo del web. Cosa deciderà di fare il GF?

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 7 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Iago, Clayton Norcross, Yulia e Maria Vittoria? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni.

Stando ai sondaggi al momento il più votato è Iago Garcia con il 36,65% seguito da Maria Vittoria Minghetti con il 27,96%. Al terzo posto c’è Yulia Bruschicon il 22,67% e ultima posizione per Clayton Norcross con il 12,72%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna con il consueto doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).