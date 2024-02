Torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini trasmesso in prima serata su Canale 5. Cosa è successo nell’ultima settimana? Nuovi colpi di scena, alleanze, ma anche emozioni tra i concorrenti. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, lunedì 5 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della trentaquattresima puntata del 5 febbraio

Lunedì 5 febbraio 2024 dalle ore 21.35 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Come sempre in studio ad affiancare il conduttore ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social.

Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Un settimana ricca di colpi di scena al GF. A cominciare dal malore che ha colpito Giuseppe Garibaldi con tanto di ambulanza arrivata a Cinecittà per soccorrere il bidello di Reggio Calabria. Al momento il concorrente non è ancora rientrato, ma la famiglia ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute di Giuseppe. Chissà che non possa rientrare questa sera durante la diretta. Non solo, durante la diretta di stasera, lunedì 5 febbraio 2024, dovrebbe entrare anche un nuovo concorrente: si tratterebbe di Simona Tagli. Intanto nella casa Perla e Beatrice si sono confrontate cercando un punto di incontro, mentre Greta e Vittorio sono sempre più vicini. Un nuovo amore sta per sbocciare al GF?

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 5 febbraio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 34esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che, questa settimana, non è ad eliminazione. Chi vuoi salvare tra Beatrice, Stefano, Letizia e Vittorio? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione nella prossima puntata di lunedì 12 febbraio 2024.

Stando ai sondaggi pubblicati online il concorrente più votato dal pubblico Beatrice Luzzi con il 51,30% dei consensi. A seguire Letizia Petris con il 21,16%. Ultime due posizioni per Vittorio Menozzi con il 15,27% e Stefano Miele con il 7,83%. Chi sarà il concorrente candidato alla prossima eliminazione?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista a marzo. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato da questa settimana nella sua consueta collocazione del lunedì in prima serata su Canale 5. Al momento non è ancora stata annunciata la doppia puntata del giovedì.

Tutti i fan e gli appassionati del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.